Autunno in Umbria, torna Cantine Aperte per due fine settimane: 23 le cantine aderenti all’iniziativa in tutta la regione

Con l'autunno, tempo di raccolta nei vigneti, torna anche l'appuntamento con la degustazione delle primizie della cantina. È arrivato anche quest’anno il momento del vino nuovo e del Novello, che le cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino dell’Umbria avranno il piacere di condividere con i propri ospiti in occasione di Cantine Aperte a San Martino, nei fine settimana del 5/6 e 11/13 novembre 2022. L’evento sarà l’occasione per stappare anche i vini invecchiati in abbinamento ai prodotti tipici di stagione che il territorio offre, oltre che per trascorrere una o più giornate in compagnia, approfittando dell’Estate di San Martino.

Sono 23 le cantine aderenti all’iniziativa in tutta la regione, che attraverso degustazioni guidate, pranzi e cene col vignaiolo, momenti di approfondimento ma anche di divertimento dedicati a grandi e piccoli, ospiteranno i turisti del vino, sempre più desiderosi di un’esperienza di gusto, a contatto con la natura, conoscendo luoghi, persone e storie.

Per partecipare alle varie iniziative è consigliata la prenotazione.

Si ricorda, inoltre, che le Cantine Aperte a San Martino sono solo quelle aderenti al Movimento Turismo del Vino, sinonimo di qualità dell’accoglienza in cantina.

Ecco l’elenco delle Cantine Aperte a San Martino con i relativi programmi:

Colli Perugini

BALDASSARRI

Str. Luciano Baldassarri, 1 - Collazzone

Tel. 075/8707299

www.cantinabaldassarri.it; info@cantinabaldassarri.it

La cantina sarà aperta sabato 5 novembre dalle 15,30 alle 20 per degustazioni di vini della nuova annata, bruschette con olio nuovo e castagne.

CHIORRI

Via Todi, 98 - Perugia

Tel. 075/607141 - 339/1885087

www.chiorri.it; info@chiorri.it

Cantine Aperte a San Martino, alla cantina Chiorri si festeggia sabato 5, venerdì 11 e sabato 12 novembre, dalle 16,00 alle 19,00 con degustazione di vino nuovo e bruschette con l’olio nuovo. Su prenotazione.

GORETTI

Via del Pino, 4 - Pila (Perugia)

Tel. 075/607313

www.vinigoretti.com; goretti@vinigoretti.com

Sabato 5, venerdì 11 e sabato 12 novembre la Cantina Goretti attende i turisti del vino per degustazioni guidate di 5 vini, in abbinamento ai prodotti del territorio. Immancabili le castagne con la vernaccia. Gli orari sono i seguenti:

Sabato 5 e 12 novembre, dalle 11 alle 13, venerdì 11 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

CANTINA PLANI ARCHE

Strada Fontenuovo Piano Tevere 7, Perugia

Tel 347/2950322 elena.planiarche@gmail.com

La cantina aprirà le sue porte venerdì 11 Novembre dalle 16.30 alle 22 per una degustazione di vini in abbinamento alla cucina di Umami Beer. Prenotazione necessaria.

SASSO DEI LUPI

Via C. Faina, 18 - Marsciano

Tel. 320/6651752

www.sassodeilupi.it - info@sassodeilupi.it

Bruschetta Party con degustazione guidata di olio nuovo e vino Sasso dei Lupi, sabato 12 novembre, dalle 11,30 fino alle 21. La giornata di Cantine Aperte a San Martino sarà anche occasione per la presentazione del libro di Albert Howard “Suole e salute, le radici della sostenibilità”.

Torgiano

LUNGAROTTI

Viale Giorgio Lungarotti - Torgiano

Tel. 075/9886649 - 0742/378868

www.lungarotti.it - enoteca@lungarotti.it

La Tenuta Lungarotti Torgiano sarà lieta di accogliere i suoi ospiti sabato 5 novembre con il Pranzo del Novello, a partire dalle ore 13 al Bistrò dell'Enoteca della Cantina €35 (su prenotazione). Nel pomeriggio, a partire dalle 15,30 al Museo del Vino - MUVIT di Torgiano, si terrà "Novembre vinaio: tradizioni, proverbi e racconti sul mese di San Martino”, visita guidata tematica alle collezioni del MUVIT Museo del Vino, incentrata sulle tradizioni, i proverbi, i racconti sul mese di novembre e sulla ricorrenza di San Martino. Dalle anfore romane al gigantesco torchio settecentesco, dalle maioliche medievali agli almanacchi la visita racconterà il mese autunnale per eccellenza.

Prenotazione obbligatoria entro il 4/11, costo 7€/persona (ingresso + visita guidata) Info e prenotazioni: 0759880200 - prenotazionimusei@lungarotti.it.

La festa prosegue anche domenica 6 novembre, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 novembre dalle 10 alle 18, con visite e degustazioni in cantina, su prenotazione, e per chi lo desidera pranzo al Bistrò dell'Enoteca della Cantina (ore 13,00).

Assisi

SAIO ASSISI

Via Campiglione, 94/A - Assisi

Tel. 335/8374784 - 338 2304328

www.saioassisi.it; info@saioassisi.it

La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 5 Novembre dalle 10 alle 19 con degustazioni guidate, aperitivi, pranzi in sala e passeggiate tra i vigneti alla scoperta del foliage autunnale nei vigneti panoramici. Stesso programma anche per domenica 6 novembre, dalle 10 alle 14.

Il programma si ripeterà anche nelle successive giornate dell’11, 12 (10,00/19,00) e del 13 novembre (con orario fino alle 14).

SPORTOLETTI

Via Lombardia, 1 Spello

Tel 0742/651461; info@sportoletti.com

L’azienda agricola Sportoletti sarà aperta in tutte le giornate per visita della cantina e assaggio di quattro vini di produzione propria. Gli orari saranno sempre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, tranne che nella prima giornata di sabato 5 novembre, in cui sarà aperta solo il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Montefalco

AGRICOLA MEVANTE

Via Madonna della Neve, 1, 06031 Bevagna PG

Tel.:349 805 7501

www.agricolamevante.com - info@agricolamevante.com

La cantina accoglierà i suoi ospiti per Cantine Aperte a San Martino venerdì 11 dalle 15 alle 19 con degustazioni e visita in cantina, e dalle 20.30 alle 23.30 con una speciale cena con degustazione dei vini di produzione e visita guidata alla cantina.

Sabato 12 novembre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19.30 ancora visita in cantina e degustazione, con la possibilità di pranzare (dalle 13,30 alle 15,30). Alla sera, di nuovo visita guidata e cena. Su prenotazione

Domenica 13 dalle 10.30 alle 17 ancora visite alla Cantina Mevante, con l’immancabile degustazione di vini, e, a partire dalle 13. 30, la possibilità di pranzare in cantina.

CANTINA DIONIGI

Via Madonna della Pia, 44 - Bevagna

Tel. 333/8649171 - 347/8289016

www.cantinadionigi.it - info@cantinadionigi.it

Venerdì 11 e sabato 12 novembre grande Festa di San Martino alla cantina Dionigi con degustazioni di vino (4 vini Dionigi accompagnati da tagliere di salumi, formaggi e bruschette con l’olio nuovo) su prenotazione alle ore 11 e alle ore 16. Sabato sarà anche inaugurata la mostra Arte in Barrique, alle ore 18,00, con le opere che gli artisti avranno realizzato già a partire dal venerdì. Sempre sabato 12 alle 20,00 la cantina propone la Cena di San Martino, sotto il portico della cantina, con musica dal vivo del Trio FuPeRi.

FATTORIA COLLEALLODOLE - ANTANO MILZIADE EREDI

Via Colle Allodole, 3 - Bevagna

Tel. 0742 361897/335 8342207

www.fattoriacolleallodole.it - info@fattoriacolleallodole.it

La Fattoria Colleallodole aprirà le sue porte per Cantine Aperte a San Martino in tutte le giornate dell’evento, a partire dalle ore 19, per visite e degustazioni.

LA FONTE DI BEVAGNA

Via le case, 11 - Bevagna

Tel. 393/0222229 - 340/2560402 - 347/2349165

www.lafontedibevagna.it - info@lafontedibevagna.it

Un ricco calendario di appuntamenti attende i turisti del vino alla cantina La Fonte di Bevagna. Si parte sabato 5 novembre dalle 15,00 alle 21,00 con “Castagne, olio nuovo e Sagrantino 2018 - La festa dell’autunno in cantina”, con degustazione di castagne, bruschette con l’olio nuovo e un calice di Sagrantino 2018 (costo: 15,00 euro). L’iniziativa si ripete anche venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 novembre.

Domenica 6 novembre, invece, appuntamento “A pranzo con il Sagrantino e l’olio nuovo” per festeggiare insieme i nuovi arrivati con un pranzo dal sapore tutto autunnale (costo: 35 euro)

LUNGAROTTI

Loc. Turrita - Montefalco

Tel. 0742.37886 - 331 3098994

www.lungarotti.it - montefalco@lungarotti.it

In occasione di Cantine Aperte a San Martino la Tenuta Lungarotti di Montefalco ospiterà, sabato 5 novembre, il Pranzo autunnale con i gustosi piatti del Ristorante Il Cavaliere, preparati con i prodotti di stagione quale tappa finale della visita guidata al vigneto e alla cantina. Il programma dettagliato prevede l’arrivo degli ospiti in cantina alle ore 11, quindi a partire dalle 11,30 la visita guidata e a seguire (12,30) il pranzo (menù: tagliere di salumi e formaggi (proposta vegetariana: pappa al pomodoro con fonduta di grana), Zuppa d’autunno di cereali e legumi con faraona e porcini (proposta vegetariana: senza faraona), Rocciata della tradizione, castagne arrosto e vini Lungarotti). Costo 45 euro/persona. Prenotazioni entro il 28 ottobre via mail a montefalco@lungarotti.it

PERTICAIA

Loc. Casale - Montefalco

Tel. 0742/379014

www.perticaia.it - info@perticaia.it

La cantina Perticaia sarà aperta sabato 5, venerdì 11 e sabato 12 novembre dalle 10 alle 18 per visite e degustazioni, su prenotazione.

SCACCIADIAVOLI

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco

Tel. 0742/371210

www.scacciadiavoli.it; info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it

Sabato 5, venerdì 11 e sabato 12 novembre, Cantine Aperte a San Martino alla cantina Scacciadiavoli sarà l’occasione per una insolita “Caccia al Diavolo”. Alle 11, alle 13,30 e alle 16 si potranno effettuare visite guidate alla cantina con degustazione finale di 5 vini in abbinamento a salumi e formaggi locali e una divertente caccia al…diavolo, alla scoperta delle origini del nome Scacciadiavoli (durata 2 ore, costo 20,00 euro, prenotazione obbligatoria).

TERRE DE LA CUSTODIA

Via Palombara - Gualdo Cattaneo

Tel. 0742/929586 - 3287185436 - 3351615164

www.terredelacustodia.com; info@terredelacustodia.com

La cantina sarà aperta sabato 5, venerdì 11 e sabato 12 novembre dalle 10 alle 18 per visite e degustazioni, su prenotazione.

Colli del Trasimeno

AZIENDA AGRARIA CARLO E MARCO CARINI

Str. del Tegolaro, 2 - Colle Umberto, Perugia

Tel. 348/3994939 - 075/6059495

www.agrariacarini.it - info@agrariacarini.it

La cantina resterà aperta venerdì 11 novembre dalle 10 alle 19 per degustazioni e tour (su prenotazione), mentre domenica 13 novembre dalle 16.30 alle 20 si terrà un evento speciale a tema vino.

MADREVITE

Via Ciabano, 36/2 Loc.Vaiano - Castiglione del Lago

Tel. 075/9527220 - 347/0046160

www.madrevite.com; info@madrevite.com

Appuntamento con il tradizione Picnicco questa volta in versione “Cantine Aperte a San Martino 2021 Special Edition” domenica 6 e 13 novembre.

Todi

FATTORIA DI MONTICELLO

Voc. Ponetro, 66 - Fraz. Ripalvella (San Venanzo)

Tel. 075/8749606 - 345/2550509 (anche Whatsapp)

www.fattoriadimonticello.it - cantina@fattoriadimonticello.it

La cantina in occasione di domenica 13 novembre aprirà le sue porte per il Pranzo di San Martino con menu degustazione in abbinamento ai vini della cantina. Su prenotazione, prima del pranzo, possibilità di effettuare una visita guidata della cantina.

CANTINA ROCCAFIORE

Voc. Collina, 110/A 06059 Todi, Chioano PG

+39 075 8942746 natalia@cantinaroccafiore.it

In occasione di Cantine Aperte a San Martino, la Cantina offre sabato 5, venerdì 11 e sabato 12 novembre (ore 11-18), la possibilità di effettuare visite guidate alla tenuta, con degustazioni dei vini Roccafiore (su prenotazione).

Amelia

CANTINE ZANCHI

Sp8 Amelia-0rte km 4610 - Amelia

Tel. 0744/970011

www.cantinezanchi.it; info@cantinezanchi.it

La cantina resterà aperta sabato 12 e domenica 13 novembre dalle 10 alle 19 con un ricco programma, tra vino, arte e solidarietà.

Dalle 10.00 alle 19.00 video installazione di Paul Harden e Grazia Genovese. Il video mapping entra in cantina per raccontare il vino in maniera inconsueta e contemporanea con l'installazione The Nest: il Nido. Il magazzino, dove vengono ordinatamente impilate le casse di bottiglie, nell'oscurità rivela la sua vera natura, diventa un nido dove contenuto e contenitore, materia e geometria aspettano con impazienza il momento di spiccare il volo. Sempre nelle due giornate degustazione di 3 vini e olio nuovo, accompagnati da stuzzichini con prodotti locali. Nel prezzo della degustazione è incluso il bicchiere di solidarietà di Cantine Aperte il cui costo sarà interamente devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Sabato 12 novembre alle 15.30 e 17.30 e domenica 13 alle 10.30 / 12.00 / 15.30 / 17.30 degustazione delle riserve gourmet nei suggestivi spazi della cantina di invecchiamento. Un percorso di gusto per scoprire il piacere dell'abbinamento delle riserve Zanchi -Majolo 2016, Vignavecchia 2016 e Sciurio 2014- con le ricette del territorio.

Domenica 13, inoltre, dalle 12.30 alle 15.30 Vino e cucina tra le vigne con lo chef Paolo, affiancato dallo staff di Lab.biciclario. I suoi piatti tipici in abbinamento ai vini per della cantina per un pranzo degustazione tra le vigne.

Sia sabato che domenica, a ogni ora, visite guidate ai vigneti e alla cantina.

Prenotazione è obbligatoria

Orvieto - Corbara

CASTELLO DI CORBARA

Loc. Corbara, 7 - Orvieto

Tel. 0763/304035

www.castellodicorbara.it - info@castellodicorbara.it

I turisti del vino potranno visitare la cantina e i vigneti del Castello di Corbara tutti i giorni di Cantine Aperte a San Martino dalle 9,00 alle 13,00, con degustazione finale dei vini di produzione.

PALAZZONE

Loc. Rocca Ripesena - Orvieto

Tel. 0763/344921

www.locandapalazzone.com; info@locandapalazzone.com

La cantina resterà aperta sabato 12 e domenica 13 novembre dalle 11.30 alle 17.30 per degustazione dei vini di produzione propria a ingresso libero.