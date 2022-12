Velia Lalli alla sala dei Notari per Comic Umbria

Il 9 dicembre alle 21 alla sala dei Notari di Perugia, nell'ambito della stagione Comìc Umbria, primo format di stand-up comedy nella regione, che, anche quest'anno, si avvale della prestigiosa collaborazione di The Comedy Club e della media partnership di Radiophonica, arriva Velia Lalli con il suo Outsider per un appuntamento realizzato in collaborazione con Avanti tutta onlus.

Si può ridere di tutto? Velia ha sempre sostenuto di sì. E questo show ne è l’esempio perfetto. “Outsider” è un manifesto della possibilità (e della necessità) di avventurarsi in terreni delicati ed uscirne ridendo forte. La comicità come forma di consapevolezza. Senza pagare nessuno che ti manda una mail ogni mattina, con frasi motivazionali. La comicità come un amico che ti dice: ”Daje”. E questa volta il “Daje” più grande, Velia, lo sta dicendo a sé stessa. Uno spettacolo pieno di umanità, un racconto che stravolge il tabù più grande di tutti, la malattia. Velia fa così: sembra che stia parlando di sé, ma sta parlando di voi, di noi, di tutti in quanto società. Un racconto più antiretorico e divertente che si possa immaginare. Più che mai pioniera, più che mai libera.