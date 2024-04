"Un giorno come un altro", la stagione chiude con un spettacolo "targato" Boris

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si conclude sabato 20 aprile alle 21 la stagionedel Teatro dell'Accademia di Tuoro sul Trasimeno. In scena lo spettacolo Un giorno come un altro, scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico – autore e regista del film “Boris” – e con il scena i due attori Luca Amorosino e Carlo De Ruggieri, anche loro noti per i ruoli nella popolarissima serie tv Boris.

Un seggio elettorale è a modo suo un luogo simbolo di una democrazia. Quel semplice gesto, ossia votare, per anni è stato considerato quasi sacro da molti italiani, ma con il passare degli anni c’è stato uno scollamento sempre maggiore tra Paese reale e classe dirigente. E questo fenomeno ha provocato un disinteresse dilagante da parte dei cittadini nei confronti di quel gesto sacro: a ogni tornata elettorale, la prima vera notizia è la crescente astensione degli aventi diritto. È, secondo gli analisti, una malattia irreversibile. Qui si racconta quel giorno in cui l’astensione raggiungerà livelli quasi assoluti e solo il quattro per cento della popolazione andrà a votare.

Ma un seggio elettorale è anche un luogo dove alcuni cittadini, gli scrutatori, sono costretti a passare un’intera giornata uno accanto all’altro. Non sapendo nulla uno dell’altro e spesso avendo visioni diverse del mondo e quindi, non di rado, mal sopportandosi vicendevolmente. Ed è così che Ranuccio e Marco si ritroveranno fianco a fianco nella sezione 4607 (un seggio alle porte di Roma) ad aspettare gli elettori che non arriveranno mai. Uno spettacolo sospeso dove Godot sono gli italiani.