"Sbum! Yes, we cake" al teatro Subasio di Spello

Giovedì 18 aprile alle ??.?? al ?????? ??????? ?? ?????? va in scena lo spettacolo Sbum! Yes, we cake di Fratelli Dalla Via e La Piccionaia, all’interno de La Bella Stagione 2023/2024, la stagione di prosa del Teatro Subasio di Spello, sostenuta dal Comune di Spello, curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale Soc. Coop., in collaborazione con Spazio Zut di Foligno (GE.CI.TE. Gestioni Cinematografiche e Teatrali Cooperativa Sociale), Consorzio Abn A&B NETWORK SOCIALE Cooperativa Sociale e TSU Teatro Stabile dell’Umbria.

Eolo Award 2023 per l’originalità del linguaggio scenico applicato ad una tematica importante.

Sbum è uno spettacolo fanta-demografico. Una storia dove dati di realtà e fantasie sul futuro si incrociano per una riflessione sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente.

Uno spettacolo per un pubblico in trasformazione costretto a vivere e ad agire in un mondo in continuo cambiamento. I medi: gente troppo giovane per accettare un futuro già scritto, gente ormai troppo vecchia per evitare di nascere.

Il racconto semplifica ed esemplifica alcune delle questioni chiave dell’attuale condizione umana: l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura, la complessa sostenibilità dei sistemi di welfare.

Sbum vuole offrire a tutta la comunità educante l’occasione di pensare a sé stessa come una di comunità di destino, solidale e planetaria.