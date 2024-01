“L Padron de casa” di Marcello Lillini al piccolo teatro San Martino

La stagione del teatro dialettale 2023/2024 prosegue fino all’11 febbraio presso il piccolo teatro San Martino (via Pontani a Madonna Alta) con la commedia brillante in die atti “L Padron de casa” di Marcello Lillini con la regia di Gianfranco Zampetti a cura del gruppo teatrale Città di Perugia – Artemio Giovagnoni.

LA TRAMA

Casa Scopetti è gestita con regole ferree e autoritarie da Nannino, operaio metalmeccanico, che impone il suo vivere alla povera moglie Giuditta ed ai figli Piero e Maria, che non vogliono sottostare allo strapotere paterno ma che, come tutti i giovani, cercano di emanciparsi. Per Nannino la famiglia viene dopo la squadra di calcio del Perugia, e nel mondo lavorativo la ragione sta sempre dalla parte del padrone della fabbrica; proteste e scioperi per lui sono cose inammissibili. Il comportamento di Nannino, esaspera i suoi familiari tanto che Giuditta si allontana dal marito e si rifugia in casa dei suoi; ma per lui la lezione è servita, lui è autonomo, non ha bisogno di nulla. Sarà così?

La vicenda avrà sicuramente un lieto fine anche se le varie fasi dello spettacolo sono intervallate dalle peripezie che deve subire un povero venditore di libri.

Attori: Gianfranco Zampetti, Antonina Liuzza, Mauro Chiancone, Angela Puccetti, Leandro Corbucci, Umberto Alunni Breccolenti.

Collaboratori: Margherita Pierini, Giuliana Mattioli, Umberto Alunni Breccolenti.

Orari degli spettacoli: sabato 3 ore 21,15 e domenica 4 ore 17,15.

Ingresso unico 10 euro.

Info e prenotazioni al 3387005659