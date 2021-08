“Riflessi d'acqua”, omaggio all'elemento più indispensabile di tutti: nuova data l'11 Agosto

Indirizzo non disponibile

Annullato per piogga il 16 luglio scorso, è stato riprogrammato lo spettacolo “Riflessi d'acqua” presso l'Arena Borgobello di via del Cortone (1° trav. di c.so Cavour) a Perugia.

La nuova data è quella dell'11 Agosto alle ore 21,15. Per chi vorrà, ci sarà un momento conviviale precedente, da condividere con tutti i partecipanti, a partire dalle 19,45. Per questo ovviamente è necessaria la prenotazione entro martedì 10 agosto. Negli intenti degli organizzatori c'è quello di offrire una serata piacevolissima, fresca e frizzante proprio come un buon bicchiere d’acqua l'estate.

Lo spettacolo è un tributo all’acqua, prezioso, indispensabile, vitale elemento osservato nelle sue multiformi espressioni traboccanti di simbolismi che sono anche alla base delle più alte ispirazioni artistiche. Ma non si trascura la riflessione sugli usi inimmaginabili dell’acqua nella più moderna tecnologia. Il tutto ornato con belle musiche, citazioni letterarie, canzoni.





Iscriviti al nostro canale YouTube

Per Info e Prenotazioni 075 5736794 333 3879119