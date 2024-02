Ridotto del Morlacchi, secondo appuntamento per la rassegna "Confessioni di sei personaggi"

Continuano gli appuntamenti al Ridotto del Teatro Morlacchi che, grazie a un allestimento che accoglie gli spettatori direttamente sul palcoscenico, ospita e condivide nuove esperienze e alcune delle piu? significative creazioni artistiche che privilegiano un rapporto intimo e di prossimita? con gli spettatori. Cinque spettacoli in tutto – da gennaio a maggio 2024 – per cambiare prospettiva, conoscere linguaggi diversi e vivere insieme un nuovo spazio fisico e di relazione.



Il secondo appuntamento della rassegna del Ridotto è con lo spettacolo Confessioni di sei personaggi di Caroline Baglioni, Michelangelo Bellani, ispirato ai Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello; in scena Caroline Baglioni, Stella Piccioni dirette da Michelangelo Bellani. Da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio (mercoledì 21 doppia replica alle 17.45 e alle 20.45; giovedì 22 alle 19.30; venerdì 23 doppia replica alle 17.45 e alle 20.45).



Giovedì 22 febbraio alle 17 al Teatro Morlacchi, la presentazione del libro “Legami” di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani. Gli autori saranno in dialogo con Piergiorgio Giacché e Ilaria Rossini.