"La douleur" di Marguerite Duras con la straordinaria interpretazione di Dominique Blanc

Termina la stagione del teatro Cucinelli di Solomeo. In scena, venerdì 16 giugno alle 21, lo spettacolo internazionale La douleur di Marguerite Duras, uno dei testi piu? profondi della letteratura del dopo guerra messo in scena dalla stupefacente Dominique Blanc, tra le attrici francesi piu? acclamate e premiate dal pubblico e dalla critica (quattro Ce?sar, una Coppa Volpi fra gli altri).

La regia di quest'opera è di Patrice Chèreau, figura chiave della creazione contemporanea europea, regista di teatro, opera e cinema dalla fine degli anni ‘60. Scomparso nel 2013, Chèreau fu il primo ospite internazionale del Teatro Cucinelli di Solomeo: in occasione della rappresentazione del suo spettacolo Coma si è presentato a piedi scalzi e ha prestato voce e volto alle parole dello scrittore Pierre Guyotat.

In scena al Teatro Cucinelli ci sarà la ripresa della regia di Chèreau con la supervisione del coreografo co-regista Thierry Thieu? Niang. Dominique Blanc, che riesce a fa risuonare anche nei suoi silenzi e nei suoi sospiri la semplicita? e l’intensita? della scrittura della Duras, con la sua interpretazione ha vinto il Premio Molie?re de la come?dienne nel 2010.