Anna Foglietta sarà la prossima "Performer in Umbria"

Sarà Anna Foglietta la protagonista del prossimo appuntamento, il quinto, della rassegna di spettacoli dal vivo “Performer in Umbria - Piu”, promosso dall’associazione culturale di promozione sociale “Aurora”. L’attrice romana sarà a Foligno domenica 21 maggio, alle 21, quando porterà sul palco dell’Auditorium San Domenico lo spettacolo “La bimba col megafono. Come farsi ascoltare” con la regia curata dalla stessa Foglietta insieme al collega Marco Bonini.

Ad attendere il pubblico sarà uno spettacolo confessione, un monologo tragicomico recitato e cantato. In poco più di un’ora la platea del San Domenico sarà trasportata sulle montagne russe della vita di una donna che fin da bambina si ostina ad arrampicarsi fino a vette altissime, si getta a tutta velocità in euforiche discese, per poi piombare nel profondo sconforto del senso di colpa per il terrore che ha seminato intorno. Come si fa a difendere gli altri senza invadere le loro vite? Come si fa a dar voce ai muti senza rovinare la propria esistenza? Attraverso ricordi, canzoni e suggestioni, il pubblico potrà ridere e riflettere sulla vita, la libertà, la rivoluzione. Una storia che racconta di una ostinata convinzione: non si può vivere in una società facendosi solo i fatti propri.

I biglietti possono essere acquistati sul portale www.ticket.it.