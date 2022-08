A Scheggino il mese di Agosto è... Neraviglioso: continuano eventi e spettacoli

Prosegue a Scheggino Neraviglioso, cartellone di eventi organizzato da Comune e Proloco che portato in scena la Fidelio Ensemble lo scorso 13 agosto, dove la gremita piazza Carlo Urbani ha piacevolmente assistito e ripetutamente applaudito all’esibizione di Alessandro Golini al violino zigano, Juri Pecci alle percussioni, Sandro Paradisi alla fisarmonica e Paolo Batistini alla chitarra, accompagnati eccezionalmente dalla cantante jazz Maria Silvestri. Il quartetto ha eseguito musiche di Nicola Piovani, Trevor Jones, Ennio Morricone, Astor Piazzolla e Luis Bacalov. Ad assistere allo spettacolo gratuito in piazza, insieme a cittadini e turisti, anche il sindaco Fabio Dottori. “Siamo partiti nel mese di luglio con i primi eventi – ha ricordato il sindaco – e andremo avanti ancora fino al 28 agosto con altri spettacoli e concerti. Abbiamo proposto veramente un ricco e articolato programma culturale e di intrattenimento per ampliare e migliorare l’offerta del territorio verso i turisti. Queste iniziative sono molto importanti nell’ottica di rilancio dei piccoli borghi della Valnerina, dopo i difficili periodi che abbiamo vissuto a causa del sisma e della pandemia”. “Il concerto di questa sera è parte del progetto Omaggio all’Umbria – ha sottolineato l’organizzatrice della serata Laura Musella – che, con il sostegno della Regione Umbria, propone concerti nelle città che ricadono nel cratere del sisma del 2016, comprese quindi anche quelle della Valnerina. Simili eventi hanno una importante ricaduta economica sui territori, poiché le persone vengono per assistervi e poi si trattengono negli alberghi e nei ristoranti del luogo”.

L’estate schegginese proseguirà, ora, con Neraviglioso proponendo ancora lo spettacolo per bambini I tre porcellini a cura di Tieffeu e Figuratevi in Valnerina festival, domenica 21 agosto alle 18. In cartellone, inoltre, Fa-volando, cantastorie e favole illustrate a cura di Manuela Amadio, Anna Rita Antonelli e Cecilia Menghi, venerdì 26 agosto alle 18, e Nena, spettacolo per bambini sempre a cura di Tieffeu e Figuratevi in Valnerina festival, domenica 28 agosto alle 18.