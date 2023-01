Al Teatro Brecht di San Sisto torna la rassegna teatrale per le famiglie: “Becco di rame”, spettacolo per bambini dai 3 anni in su

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Sabato 14 e domenica 15 gennaio ore 17 al Teatro Brecht di San Sisto torna la rassegna teatrale per le famiglie “Uno spettacolo di famiglia” curata da Fontemaggiore. Inaugura il nuovo anno “Becco di rame”, spettacolo dedicato ai bambini dai 3 anni in su, che grazie alla metafora del mondo animale aiuta ad affrontare con la giusta leggerezza ma con profondità temi importanti come la diversità, la disabilità e l’importanza di essere accolti, accettati e desiderati nonostante una fisicità diversa o un’abilità diversa rispetto a quelle ritenute “normali”.

L’oca Tolosa per proteggere l’aia e il pollaio, in una lotta contro una volpe, perde parte del becco ed è solo grazie al veterinario dottor Briganti e alla sua protesi in rame che Tolosa continua a vivere la sua vita nonostante la disabilità acquisita. Il desiderio è quello di dedicare questo spettacolo a tutti i “brutti anatroccoli” e a tutti quei bambini che, nonostante un’avventura ingiusta che ha portato ad una disabilità acquisita, trovano la forza e il coraggio di ri-innamorarsi della vita.

Fontemaggiore tel. 075 5286651 / 075 5289555 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00) - Teatro Brecht tel. 075 5272340 (nei giorni di spettacolo dalle ore 16:00) Acquisto biglietti: alla biglietteria del teatro il giorno di spettacolo dalle ore 16:00 – online dal sito www.fontemaggiore.it – Ticket Online.