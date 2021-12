Progetto Città Famiglia, ecco i laboratori in programma a Dicembre a tema natalizio

Orario non disponibile

Quando Dal 09/12/2021 al 18/12/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Proseguono le iniziative promosse nell'ambito del progetto Città Famiglia, che rientra nel più ampio bando Agenda Urbana del Comune di Perugia, che prevede una serie di interventi a sostegno e in favore delle famiglie, realizzati dalle associazioni familiari del territorio.

Sono tanti e di varie tipologie gli eventi previsti o già realizzati, tutti visualizzabili sul sito del Comune di Perugia a questo link.

Dalle mostre al teatro, dalle visite guidate agli incontri tematici per il sostegno alla coppia e alla genitorialità, fino ai labortaorio creativi per bamini.

Non potevano poi mancare gli eventi dedicati al Natale. In particolare, i prossimi laboratori si svolgeranno il 9 Dicembre ore 18,30 con il LABORATORIO DI CUCINA NATALIZA - I TORTELLINI DALLA A ALLA Z , in programma presso Oratorio di San Sisto "Sentinelle del mattino", a cura dell’ Associazione Nazionale Famiglie Numerose





e il14 Dicembre ore 20,45 con il LABORATORIO DI CREATIVITA’ NATALIZIA QUILLING, in programma presso il CVA La Piramide Madonna Alta curato sempre dall’ Associazione Nazionale Famiglie Numerose.

Il 16 Dicembre si parlerà invece di Arte ed Emozioni, con il laboratorio a cura del Consultorio La Dimora, presso la sede in Via Don Alberto Seri 10 S. Andrea delle Fratte (ore 17-19).

A seguire il 18 Dicembre un momento rilassante per grandi e bambini con i "Giochi da tavolo", (ore 16, CVA La Piramide Madonna Alta) realizzato ancora da ANFN in collaborazione con i Servizi Educativi Territoriali di Comunità e che proseguirà anche dopo le 18.