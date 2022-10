Prima Festa dell’Agricoltura nelle dimore storiche, anche l'Umbria aderisce alla campagna nazionale con Palazzo Pandolfi Elmi a Foligno

Promuovere contemporaneamente sia quei particolari beni culturali rappresentati dagli immobili privati di interesse collettivo, come le dimore storiche, sia quei prodotti agroalimentari tipici del territorio regionale: è questo l'intento dell'iniziativa “Coltiviamo la cultura: prima Festa dell’Agricoltura nelle dimore storiche”, in programma il 16 ottobre prossimo. A promuoverla sono i gruppi giovani di ADSI e Confagricoltura Anga.

In Umbria l’appuntamento è a Foligno presso la dimora Palazzo Pandolfi Elmi.

Le regioni coinvolte

Dieci le dimore storiche aderenti all’iniziativa e circa quaranta le aziende agricole in sette regioni: oltre che Umbria anche Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia. Il taglio del nastro in tutte le sedi è previsto alle 10 e la chiusura della giornata alle 18. In questo evento che unisce arte, cultura e buon cibo e vino, non mancheranno inoltre momenti di confronto e di approfondimento dedicati al settore primario e alle sue prospettive.

Le dimore storiche costituiscono un patrimonio turistico di rara bellezza e il perno di un’economia circolare per i borghi su cui insistono. Il 54% di questi immobili, in particolare, si trova in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 29% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti, mentre il 31% di questi beni è al di fuori dai centri abitati. A dimostrazione del nesso tra patrimonio culturale e produzione agricola basti pensare che il 34% delle aziende vitivinicole italiane afferisce ad una dimora storica.

Scopo della manifestazione è dunque quello di porre al centro lo stretto legame tra il mondo agricolo e quello delle dimore storiche, mostrando a cittadini e istituzioni la centralità di questo connubio che è identificativo del nostro Paese. L'iniziativa mira anche a sottolineare l’importanza della riscoperta di un turismo che sa esaltare il legame indissolubile tra cibo e territorio.

“I giovani di Confagricoltura partecipano con grande entusiasmo a questa iniziativa – spiega la presidente regionale di Confagricoltura Anga Umbria Caterina Luppa – che consente di promuovere alcune produzioni d’eccellenza delle nostre aziende in contesti unici che le valorizzano al meglio. Allo stesso tempo quindi ci sarà la possibilità di visitare cortili, palazzi, ville e giardini e di scoprire i prodotti e le peculiarità enogastronomiche locali. Il tutto a dimostrazione di come sia possibile coniugare la tutela dell’arte e del paesaggio con la produzione agroalimentare di alta qualità e con l’offerta di un turismo esperienziale”.

Elenco di tutte le dimore storiche coinvolte: Castello di Tabiano (PR); Villa Venenti (BO); Villa Mergé (RM); Castello di Piovera (AL); Castello di Tagliolo (AL); Palazzo Ducale di Alessano (LE); Palazzo Castelnuovo (PA); Palazzo Spadaro Libertini (CT); Palazzo Pandolfi Elmi (PG); Villa di Maser (TV).