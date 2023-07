Pittura, musica e solidarietà per "Gualdo in Arte"

Pittura, scultura, teatro, musica e molto altro ancora per tre giorni protagonisti nello splendido borgo di Gualdo Cattaneo (Pg). E’ in programma dal 28 al 30 luglio la manifestazione “Gualdo in Arte”, organizzata dall’associazione culturale Unico, in collaborazione con la Pro Loco, il gruppo teatrale Delectando Docet e con il patrocinio del Comune. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza della “Sagrantino Italian International Ballon Challenge Cup”, il raduno di appassionati di mongolfiere che, come ogni anno, attira, estimatori da tutto il mondo.

Fitto il programma di Gualdo in Arte, con appuntamenti rivolti a grandi e piccoli, organizzati da un gruppo di appassionati gualdesi innamorati del proprio paese.

Il programma

L’evento si apre venerdì 28 luglio alle 17 con la presentazione della rassegna e l’inaugurazione della mostra collettiva presso le sale del municipio.

Sabato 29 luglio riflettori accesi sugli splendidi vicoli del paese dove i residenti si sfideranno a suon di decorazioni e allestimenti floreali per aggiudicarsi il premio per il miglior addobbo. Il pomeriggio del 29 vedrà protagonisti i più piccoli. Tele e pennelli alla mano, via libera alla creatività durante l’estemporanea “I cieli si colorano” il cui vincitore sarà premiato al termine del pomeriggio. Alle 17 e 30 ancora i bambini protagonisti dell’appuntamento “Piccoli samaritani”, l’evento rivolto a coloro che si sono distinti in azioni particolari di aiuto e di solidarietà verso compagni o persone anziane e bisognose. La giornata si concluderà con il concerto in piazza “Oltre la collina”, con l’esibizione di Paolo Massei e la Freak Brothers Band.

Domenica 30 luglio, giornata conclusiva della rassegna tra arte, musica e premiazioni. Si inizia alle 9 con l’apertura della mostra “Gualdo in Arte” e la timbratura delle tele. Via poi all’estemporanea di pittura a tema libero con premio speciale per la migliore opera che dovrà essere eseguita facendo riferimento al raduno di mongolfiere che si svolgerà negli stessi giorni a Gualdo Cattaneo.

Alle 11 riflettori accesi sul passato. Luciano Brunelli presenta il libro “Il buono e il cattivo tempo”. Il testo racconta la storia della famiglia Antonini, in particolare di Dante Antonini, personaggio storico protagonista nel territorio gualdese durante il Ventennio fascista, ricoprendo la carica di podestà e altri incarichi politici di spicco. Il libro racconta la storia degli Antonini attraverso la memoria e le testimonianze dei gualdesi che direttamente o indirettamente li hanno conosciuti.

Alle 16 e 30 eventi a “sorpresa”, con esibizioni spettacolari “per la prima volta” a Gualdo Cattaneo. Seguiranno le premiazioni delle competizioni che hanno visti protagonisti sia i residenti che i bambini.

La rassegna si concluderà alle ore 21 con il concerto “De Andrè e dintorni” della CSR Acoustic Band.

Sia sabato che domenica si svolgeranno anche diverse iniziative collaterali, come ad esempio “Ciao, sono un libro”, i “Banchi del libRiciclo” e “Se mi prometti che lo leggi un libro te lo regalo”, finalizzate allo scambio di libri e alla promozione della lettura. Non solo. Durante la rassegna Luisa Antonini terrà dei corsi di addobbi floreali e frutta. Saranno inoltre allestiti banchi con lavori artigianali, artistici, produzioni delle aziende locali, oltre a punti di ristorazione a cura della Pro Loco.

La rassegna è un’occasione per visitare Gualdo Cattaneo, splendido borgo medievale con angoli e vie suggestivi, e la splendida Rocca Sonora che all’interno ospita la mostra permanente “Ritratto storico” di Roger Nicotera. In via Vittorio Emanuele inoltre meritano una visita le esposizioni “Pane, olio e fotografia” e la “Bottega del collezionista” di Marcello Fiorelli.

Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito le attività di Gualdo Cattaneo: Parco Acquarossa, Bar MoBar, Il Grottino Hostaria e residence, P3 di Placidi Paolo, Ristorante pizzeria Dantò, Parrucchiera Rosaria, Farchioni Olii Spa, Terre di Capitani, Cristina Fiori. Gli organizzatori ringraziano inoltre Francesco Angelelli e Leo Park.