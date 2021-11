A Paciano il laboratorio artigianale di ceramica "fai da te" in vista del Natale

Per gli amanti della caeramica e del fai da te prende il via a Paciano, a partire da martedì 16 novembre, un'esperienza da non perdere: si tratta del laboratorio di ceramica per decorazioni natalizie “fai da te”, organizzato presso gli spazi di TrasiMemo, Banca della memoria del Trasimeno, tutti i martedì e giovedì, a partire da questa settimana fino a metà dicembre.

A condurre le attività laboratoriali sarà l’esperta ceramista Solidea Mencarelli

L'esperienza è aperta a partecipanti di tutte le fasce d’età, ai quali sarà fornito tutto il materiale necessario per la decorazione di palle natalizie in ceramica e per la creazione di altre decorazioni in creta per personalizzare i propri addobbi. Il prodotto finito potrà essere portato a casa o diventare un originale oggetto da regalare.

Per informazioni: 348.1480515.