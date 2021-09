“Ottobre nei Borghi, passeggiando con i perugini che hanno fatto la storia”, si parte il 2 per cinque sabati consecutivi

Orario non disponibile

Quando Dal 02/10/2021 al 30/10/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Prende il via sabato 2 ottobre fino al 30 del mese l’iniziativa “Ottobre nei Borghi, passeggiando con i perugini che hanno fatto la storia”, l’iniziativa di promozione territoriale voluta dal Tavolo delle Associazioni del centro storico di Perugia. Passeggiate nei cinque rioni per raccontare, passeggiando, i luoghi e le storie di personaggi illustri, eccentrici e pittoreschi che, nati o di passaggio a Perugia, hanno lasciato un contributo importante alla città. Cinque itinerari, cinque borghi, cinque sabati pomeriggio.

“Una iniziativa che il Tavolo delle Associazioni del centro storico ha già sperimentato in passato – ha detto il presidente Gianfranco Faina –. “Ottobre nei Borghi” è un’esperienza immersiva che si rivolge a tutti cittadini, grandi e piccoli, e non solo a quelli del proprio borgo, così da conoscere meglio le storie, le piazze e monumenti della città. Un modo per innamorarsi nuovamente di Perugia”.

Donne e uomini artisti, musicisti, sportivi, studiosi, mistiche e santi, ma anche semplici abitanti dei borghi che hanno lasciato un segno in città. Da Aldo Capitini al matematico Giuseppe Neri, da Maria Bonaparte Valentini, nipote dell’imperatore, alla Beata Colomba, passando per il futurista Gerardo Dottori: sono solo alcuni dei personaggi che in città nacquero, vissero o furono solo di passaggio e di cui racconteremo le storie.

“Ottobre nei Borghi” vuole essere un’occasione per rivivere e vedere con uno sguardo diverso i cinque borghi del centro storico grazie all’utilizzo dell’app Perugia in App, lo strumento innovativo turistico del Comune. Le passeggiate culturali di “Ottobre nei Borghi” sono dei percorsi esclusivamente outdoor di circa un’ora caratterizzate dai “sali e scendi” che caratterizzano la città e sono dog friendly e, quindi, si può partecipare anche accompagnati dal proprio amico a 4 zampe.

Il calendario

Tutti le passeggiate culturali nei borghi partiranno alle 16 da un luogo che verrà comunicato successivamente alla prenotazione che è obbligatoria. Si parte sabato 2 ottobre, alle 16, con l’itinerario a Porta Sant’Angelo per poi continuare il 9 ottobre con Porta Eburnea, il 16 ottobre Porta Sole, il 23 ottobre Porta Santa Susanna e, infine, il 30 ottobre Porta San Pietro. Le passeggiate sono a cura di Gran Tour Perugia, società specializzata nella creazione di contenuti turistici – culturali a supporto di visitatori e turisti. Per info e prenotazioni 371/3116801, anche su whatsapp, o visitare la pagina facebook @grantourperugia. Costo 10 euro, gratuito fino a 12 anni.