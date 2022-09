Enoappassionati e sportivi, a Ottobre torna la Sagrantino Running, competizione tra agonismo e bellezze dell'Umbria

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/10/2022 al 30/10/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Montefalco

Non solo passeggiate e degustazioni, i vigneti umbri d'eccellenza saranno nuovamente teatro, i prossimi 29 e 30 Ottobre, la terza edizione della Sagrantino Running - The Wine Trail, una corsa competitiva tra i paesi, i filari, le cantine ed i paesaggi de Sagrantino, nei perssi di Montefalco.

Da qui sarà data la partenze, con un passaggio nel borgo di Bevagna e in oltre 10 cantine, molte delle quali concederanno ai concorrenti l'esclusivo privilegio di correre tra le loro barricaie.

Obiettivo della manifestazione è di far conoscere e riscoprire un territorio unico al mondo, alternando in due giorni di sport, cultura e buona tavola.

Organizzata dall’Associazione Athena ASD, sotto l’egida della FIDAL Umbria e con il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Montefalco e di Bevagna, del Consorzio Tutela Vini Montefalco, della “Strada del Sagrantino” e del CONI Umbria, la Sagrantino Running è inserita nel calendario regionale Fidal Umbria.

La Manifestazione prevede tre diversi percorsi:

45 km (ultra-trail)

25 km (la media)

13 km (la Corta).

I partecipanti attraverseranno vigneti e diverse aziende vitivinicole, alcune della quali hanno concesso il loro benestare al passaggio tra le barricaie, in un “viaggio” alla scoperta della natura e dell’opera dell’uomo.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate collegandosi al sito: www.icron.it Sarà possibile per gli atleti e le società ritirare il pettorale nei seguenti giorni:

29 ottobre à dalle 12.00 alle 20.00 presso Chiostro Sant’Agostino – Montefalco (PG)

30 ottobre à dalle 06.00 alle 08.00 presso Chiostro Sant’Agostino – Montefalco (PG)

Il programma

Ritrovo gara 45 km ore 07.00 del 30/10/2022 presso la Piazza del Comune di Montefalco (PG) con partenza ore 08.30.

Ritrovo gare 25 km e 13 km ore 08.15 del 30/10/2022 presso la Piazza del Comune di Montefalco con partenza ore 09.15 per la 25 km e 09.30 per la 13 km.

La Sagrantino running si svolgerà in una stagione in cui i colori e le atmosfere fanno da cornice ideale per un bel fine settimana all’insegna del bello, del buono e dello sport.

Il segreto del suo successo è proprio nel nome, il Sagrantino appunto, un vino intenso, scuro, corposo e di grande struttura, che nasce dalla vinificazione in purezza dell’omonimo vitigno umbro di probabili origini greche o mediorientali che fu importato in Italia dai monaci missionari durante il Medioevo.

Non solo competizione

Sono inserite nel programma anche la Run & Walk non competitiva di 13 km pensata appositamente per chi vuole correre o camminare e la Nordik Walking con circa 150 metri di dislivello.