Novembre tra prosa e poesia con Spazio Humanities: due eventi da segnare in agenda

Quando Dal 10/11/2022 al 22/11/2022

Il 10 e l’11 novembre, nella Sala Adunanze di Palazzo Manzoni si terrà la IV edizione del Seminario annuale di Poesia Contemporanea, evento promosso dall’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con la IULM di Milano e l’Università degli Studi di Milano, oltre che con l’Università per Stranieri di Perugia (il Seminario è fruibile anche online, sulla piattaforma Teams). Il Seminario è a cura di Maria Borio, presidente di ARCI Spazio Humanities A.P.S. e di Lorenzo Cardilli; il Comitato scientifico è composto da Stefano Ghidinelli, Paolo Giovannetti, Stefano Giovannuzzi, Sabrina Stroppa, Maria Borio e Lorenzo Cardilli. Tra i temi che verranno trattati: la valorizzazione del testo poetico nel Novecento, le strategie di distribuzione della poesia e uno sguardo sulla poesia dell’ultimo quindicennio.

La sera del 10 novembre, alle ore 21.00, nella Sala Muro Etrusco di Umbrò (ingresso da via Oberdan), ARCI Spazio Humanities propone un Reading di poesia con Claudio Damiani, vincitore del Premio Viareggio 2022, e con altre due voci della generazione degli anni Settanta: l’anglista Renata Morresi e Gabriel Del Sarto.

Per quanto riguarda la prosa, invece – il ciclo novembrino promosso da ARCI Spazio Humanities A.P.S. si intitola, infatti, Prosa & Poesia –, sempre ad Umbrò, nella Sala Muro Etrusco, si terrà, il 22 novembre prossimo, alle 18.30, un incontro sulla narrativa e sul romanzo di Leonardo Colombati (presente l’autore), Sinceramente non tuo, uscito per Mondadori. L’evento sarà introdotto da Karen Berardi.