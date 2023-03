Nero Norcia: eccellenze, degustazioni e giochi: il programma

Nella città di san Benedetto prosegue Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici: fino a domenica 5 marzo sarà in scena la rassegna enogastronomica che celebra il pregiato fungo di cui il territorio è ricco, ma che ospita anche tipicità della Valnerina e produzioni di tante regioni italiane.

L’evento, ritornato nel centro storico di Norcia, quest’anno si è arricchito di importanti collaborazioni come quella con UmbriaFiere che cura gli allestimenti e la logistica e che sta lavorando per dare alla manifestazione una veste di fiera più strutturata e organizzata soprattutto in vista dei 60 anni della manifestazione. Tra i partner anche l’Università dei sapori di Perugia con i suoi professionisti nel campo della ristorazione. Accanto agli stand dislocati tra Corso Sertorio, Piazza san Benedetto e fino a Porta Ascolana, aperti da venerdì a domenica, ci sono momenti di approfondimento, intrattenimento e, nel weekend, show-cooking. Inoltre, nello spazio del campo sportivo Europa l’associazione culturale di promozione sociale Quintessenza propone una serie di iniziative per i giovani: giovedì 2 marzo alle 16.30 ci sarà ‘Ludica – La giornata ricreativa’, mentre alle 21.30 il Cineforum. La giornata di venerdì 3 marzo si apre con un importante momento di approfondimento allo Spazio Digipass, il convegno ‘Parco nazionale dei Monti Sibillini, uno scrigno di biodiversità’ e prosegue con l’area giovani che propone l’iniziativa ‘Ludica’ alle 16.30 e il gioco multimediale ‘Dr. Why’ alle 21.

Sabato e domenica tornano gli show-cooking a palazzo Graziani, già Battaglia (prenotazioni sul sito https://www.nero-norcia.it): il 4 marzo alle 11 sarà protagonista lo chef Maurizio Serva del ristorante ‘La trota’, mentre il 5 alle 12 sarà la volta di Mario Cipriano del ristorante ‘Il vecchio e il mare’. Ci saranno, inoltre, sabato artisti di strada per le vie della città, alle 15 al Digipass un convegno a cura dell’associazione locale dei cavatori e allo stadio Europa la festa di chiusura ‘Nero’ dalle 23. Per la giornata conclusiva, accanto alla mostra mercato tornano in centro storico dalle 11 laboratori degli antichi mestieri casaro e norcino e dimostrazioni di artigianato. Ci saranno, poi, esibizioni della Cambria marching band e di artisti di strada. A completare la proposta, fuori da Porta Ascolana, sabato e domenica sarà riproposto il mercato delle pulci.