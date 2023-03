Ulisse Ribustini e il suo tempo: la mostra prorogata fino al 14 maggio

Prezzo non disponibile

La mostra “Cento tavole e altri racconti. Ulisse Ribustini a Perugia tra Ottocento e Novecento”, allestita presso il Museo civico di Palazzo della Penna di Perugia, ha avuto un notevole riscontro di critica e di pubblico e si avvia ora verso una nuova fase che prevede una proroga fino al 14 maggio 2023 con l’avvio di un ciclo di incontri di approfondimento dedicati alla figura dell’artista e del suo tempo.

L’evento espositivo focalizza l’attenzione sulla vicenda e l’opera di Ulisse Ribustini che, insieme agli altri importanti artisti presenti in mostra, ha rivestito un ruolo cardine nel panorama figurativo ottocentesco di Perugia e non solo.

Il progetto espositivo presenta opere e documenti meno noti o addirittura inediti provenienti da prestigiose collezioni private e dai depositi del Museo civico di Palazzo della Penna.

Fulcro della mostra è una selezione delle Cento tavole realizzate da Ribustini a partire dal 1914 e dedicate alla Divina Commedia, messe in relazione con altre opere dello stesso autore e di artisti come Federico Faruffini, Domenico Bruschi, Alberto Iraci e Gerardo Dottori rappresentative degli influssi e dell’ambiente culturale in cui l’artista concepì la sua impresa.

Gli incontri di approfondimento saranno incentrati su diversi aspetti relativi allo scenario artistico perugino tra Ottocento e Novecento e alla vicenda biografica di Ribustini, alle sue influenze, al suo legame con l’Accademia di Belle Arti di Perugia, al rapporto con il suo allievo Gerardo Dottori, le cui opere sono permanentemente allestite presso lo stesso museo, e a molto altro ancora. Saranno condotti da studiosi, esperti ed estimatori che illustreranno da prospettive differenti le molteplici tematiche critiche emerse nel corso dell’esposizione.

Il calendario degli appuntamenti verrà presentato sabato 11 marzo 2023 alle 17 presso il Salone di Apollo del Museo civico di Palazzo della Penna alla presenza dell’Assessore Leonardo Varasano e delle curatrici Maria Luisa Martella e Michela Morelli con la partecipazione dell’artista Giuliano Giuman che in questa occasione, essendo profondamente legato alla figura di Ulisse Ribustini, riveste anche il ruolo di prestatore di molti documenti e materiali significativi.

Mercoledì 8 marzo alle 15.30, in occasione della Festa della donna, sarà effettuata una visita guidata gratuita su prenotazione al numero 075.9477727 (ingresso con biglietto agevolato a 3 euro) sul tema “Beatrice e le altre donne” a Palazzo della Penna, alla scoperta delle donne raffigurate nelle opere di Ulisse Ribustini, Federico Faruffini, Gerardo Dottori e Antonio Castelletti.

Orari

Marzo: dal martedì alla domenica 10 – 18

Lunedì chiuso

Aprile: dal lunedì alla domenica 10 – 19

Maggio: dal martedì alla domenica 10 – 19

Lunedì chiuso