Trame e tessuti, la tradizione umbra che guarda al futuro in mostra all'Atelier Brozzetti di Perugia

Verrà inaugurata giovedì 2 marzo alle 18, negli spazi dell'Atelier Giuditta Brozzetti di Perugia, in via Tiberio Berardi, la visual exhibition della mostra Trame, organizzata dal Nid, Nuovo Istituto di Design, in collaborazione con il laboratorio perugino.

L'esposizione arriva a conclusione del workshop che, nei mesi scorsi, ha visto 17 studenti di Grafica del centro formativo d'eccellenza umbro, coordinati da Matteo Giustozzi, designer, artigiano e docente, seguire da vicino la lavorazione dei tessuti: prendendo spunto dagli elementi realizzati dal forte valore iconografico, con Grifo, fiori e altre fantasie tradizionali, i giovani allievi sono partiti per una loro rielaborazione contemporanea, attraverso il digitale. “Dalla storia – sottolinea Giustozzi – sono emerse trame inaspettate e dal gusto contemporaneo. Il risultato? Una serie di nuove proposte in cui gli studenti del NID hanno di fatto riletto la tradizione umbra, produttiva e artistica, in chiave contemporanea”.

Dei 6 lavori realizzati, che saranno al cuore del percorso espositivo, uno in particolare, quello di Gianluca Guastaferro e Daniele Cesaroni, è stato selezionato e realizzato al telaio: ospitato nella Chiesa di San Francesco delle Donne, l'Atelier Brozzetti, guidato da Marta Cucchia, è infatti uno degli ultimi laboratori di tessitura a mano d’Italia in cui è possibile ammirare in funzione antichi telai del Settecento e dell’Ottocento e conoscerne la storia.

La mostra sara? visitabile fino al 18 marzo.