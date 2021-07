Todi al centro del Festival delle Arti con “Arnaldo Pomodoro e Beverly Pepper - Walking in Art”

“Il 24 luglio segna una data memorabile nella storia di Todi. Al risveglio, i cittadini avranno la sorpresa di trovarsi di fronte a un’imponente installazione di colonne bronzee alte sette metri, opera di Arnaldo Pomodoro: le quattro Stele. Un prodigio che conferirà una prospettiva inedita alla piazza medievale e che susciterà nel passante uno stupore analogo a quello provato nel 1979 per l’allestimento, sulla stessa piazza, delle maestose Quattro Sentinelle di Beverly Pepper”. Lo afferma Francesca Valente, Curatrice del Festival della Arti, che da domani e fino al 26 Settembre andrà in scena nella cittadina umbra.

Installazioni, mostre, art talk, urban art tour ed edutainment saranno di scena nella cittadina umbra, dopo il successo della prima edizione, tenutasi lo scorso anno tra Todi, L’Aquila e Venezia in omaggio all’artista statunitense Beverly Pepper.

Promosso dalla Fondazione Progetti Beverly Pepper, in collaborazione con il Comune di Todi, la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano e il Todi Festival, il Festival delle Arti pone le sue solide basi sulla storica amicizia tra Beverly Pepper e uno dei più grandi scultori contemporanei italiani, Arnaldo Pomodoro, al quale l’evento renderà quest’anno un ampio e diffuso omaggio.

A inaugurare l’evento alle ore 17 presso la Sala del Consiglio Comunale di Todi, il Sindaco Antonino Ruggiano, il Presidente della Fondazione Progetti Beverly Pepper Michele Ciribifera, con Federico Giani e Paola Boccaletti in rappresentanza di Fondazione Arnaldo Pomodoro, rispettivamente Curatore e Coordinatrice della Sezione Didattica, la Curatrice del Festival delle Arti Francesca Valente e il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia Emidio De Albentiis. Seguirà il primo itinerario guidato alla scoperta delle sculture di Arnaldo Pomodoro collocate in Piazza del Popolo e ai Giardini Oberdan.

Un felice connubio tra arte e luoghi che ha trovato nella verde Umbria un palcoscenico d’eccezione essendo le opere dei due artisti già presenti in varie località: da Todi a Spoleto, passando per Terni, Gubbio, Bevagna, Assisi, Brufa e Torgiano.

Il programma del festival

Il ricco programma del Festival delle Arti 2021, volto a portare e valorizzare in Umbria le opere di Arnaldo Pomodoro e Beverly Pepper, prevede appuntamenti in programma fino a Domenica 26 Settembre, in parte inseriti nella successiva programmazione di Todi Festival. Il sipario si alzerà il 24 Luglio, alle ore 17, con i riflettori puntati sull’installazione temporanea delle quattro Stele (1997-2000), nella suggestiva piazza del Popolo a Todi, e degli Scettri (1987-1988) presso i vicini Giardini Oberdan. Si tratta in questo caso di cinque sculture in alluminio concesse in comodato d’uso gratuito, a lungo termine, dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro alla Città di Todi.

Si prosegue presso la centralissima Sala dei Portici per scoprire la mostra Arnaldo, Beverly e l’Umbria - Una storia per immagini. Lo spazio, concepito come Area Edutainment, proporrà immagini e materiali accompagnati da citazioni degli artisti stessi o di amici artisti, curatori e critici, accompagnando il pubblico nella comprensione del lavoro svolto, delle scelte artistiche e progettuali, con particolare riferimento alla presenza di Arnaldo Pomodoro e Beverly Pepper in Umbria. La Sala dei Portici ospiterà anche i laboratori didattici, pensati per un ampio pubblico di adulti, bambini e famiglie, grazie ai quali poter fare esperienza diretta di originali processi creativi: percorsi guidati che, attraverso la sperimentazione di diverse tecniche, accompagneranno i partecipanti nell’ideazione di un “progetto per l’Umbria”, proprio come fatto dai due scultori. Le attività laboratoriali sono a ingresso libero e gratuito e si svolgeranno nei seguenti orari: dal 24 Luglio al 5 Settembre, tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Dal 6 al 26 Settembre, dal Venerdì alla Domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.

La prima giornata del Festival delle Arti proseguirà presso lo Spazio UNU, i Nicchioni Romani e la Sala Affrescata con la mostra collegata al Premio Beverly Pepper, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” e UNU unonell’unico presso il cui spazio è stato invitato a esporre l’artista Fabrizio Riccardi.

La giornata inaugurale si concluderà presso il Parco Beverly Pepper con il concerto del duo Jazz Tonolo & Bianchetti, rispettivamente al sax e alla chitarra. L’ingresso al concerto, in programma alle ore 19.30, è gratuito con prenotazione obbligatoria contattando il 339 1184278.

Particolarmente ricco anche il programma del 25 Luglio che oltre alle Attività laboratoriali e all’Area Edutainment presso la Sala dei Portici e alla mostra Nove Neri (My Dead is Dad) presso la Galleria CollaAge, con opere di Alberto Burri, Alighiero Boetti, Bruno Ceccobelli, Nunzio di Stefano e Paolo Canevari, vedrà a nastri di partenza anche gli imperdibili Urban Art Tour, Passeggiate Urbane alla scoperta dei luoghi del Festival, in collaborazione con Guide in Umbria. L’iniziativa, in programma a partire dalle ore 17.30 di Domenica 25 Luglio, sarà per tutti un’occasione di scoperta dei luoghi più suggestivi della città, nonché di conoscenza dei grandi artisti contemporanei, in potente dialogo e sinergia con lo storico contesto urbano. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria contattando il 333 8687183.

A chiudere la giornata di Domenica 25 Luglio, alle ore 19.30 in Piazza del Popolo, di fronte alle Stele di Arnaldo Pomodoro, il concerto per violino e pianoforte Oltre il cielo, con Andrea Cortesi e Marco Venturi.

Le attività riprenderanno poi Sabato 28 Agosto, in concomitanza con la prima giornata di Todi Festival, quando, presso la Sala delle Pietre, verrà inaugurata la mostra temporanea “Labyr-Into. Dentro il labirinto di Arnaldo Pomodoro”, in programma fino al 26 Settembre, che consentirà ai visitatori di entrare, in modo virtuale, nell’opera ambientale di Arnaldo Pomodoro Ingresso nel labirinto. Il vernissage sarà preceduto da un Art Talk della curatrice Francesca Valente in conversazione con Bruno Corà, Fondazione Burri (Città di Castello), Marco Tonelli, Palazzo Collicola (Spoleto) e Federico Giani, Fondazione Arnaldo Pomodoro (Milano).