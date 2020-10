Rinviato di un mese Candiotti Expo & Umbria Jewels, a Palazzo Candiotti di Foligno

In ottemperanza al DPCM del 18 ottobre che prevede lo stop delle fiere a carattere locale, gli organizzatori con grande rammarico sono stati costretti a rinviare l’evento ‘Candiotti Expo & Umbria Jewels’ previsto per il 24 e 25 ottobre 2020 a palazzo Candiotti di Foligno. Sono state già individuate comunque le nuove date e a distanza di un mese (sabato 28 e domenica 29 novembre, in contemporanea all’accensione delle luminarie natalizie del centro storico della città di Foligno) auspicando che in quella occasione la situazione sanitaria nazionale sia migliorata.

‘Candiotti Expo’ è la Mostra mercato dedicata allo stile italiano: dall'artigianato all’oggettistica, dai complementi di arredo all’home design, dagli oggetti vintage e d’antiquariato alle creazioni artigianali di accessori e oggetti handmade, fino a bijoux e gioielli artigianali. Insieme a ‘Candiotti Expo’, si svolgerà infatti contemporaneamente anche ‘Umbria Jewels’, il salone del bijoux e del gioiello artigianale, prima rassegna umbra con designers e artigiani provenienti da tutta Italia. Decine di tecniche di lavorazione diverse che daranno vita ad una vetrina prestigiosa dell’estro e della creatività italiana anche in questo settore.

‘Candiotti Expo’ & ‘Umbria Jewels’ sono eventi organizzati da Officine Creative Roma in collaborazione con l'Associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra e di ATI Parterre, responsabile della gestione di Palazzo Candiotti.