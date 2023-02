"Premio Marco Vergoni", la Società del Bartoccio celebra la satira in vignetta

La Società del Bartoccio, in collaborazione con Claudio Ferracci e la Biblioteca delle Nuvole ed il Circolo Porco Rosso, ha organizzato una gara tra i disegnatori, invitati a realizzare una vignetta satirica sul tema “Vita da pedoni”.

La gara, intitolata “Premio Marco Vergoni”, è stata dedicata al disegnatore perugino, scomparso nel 2014, che realizzò il volume Le molte vite del Bartoccio maschera perugina, un racconto a fumetti pubblicato dalla Ali&no editrice, in cui sono narrate le vicende storiche della nostra maschera con precisione storica e tanta fantasia grafica. Il Bartoccio di Marco Vergoni è poi diventato il marchio della Società del Bartoccio e il simbolo del carnevale perugino.

Con questo premio, la Società del Bartoccio intende stimolare la satira come strumento per far luce su aspetti, temi e problemi della nostra società: per questo è stato scelto il tema “Vita da pedoni”, che può mettere a fuoco un modo di vivere e di pensare la città che non sia solo a favore delle automobili ma “veda” anche le persone: uomini, donne, vecchi, bambini… Un tema dunque ecologico e quanto mai d’attualità, legato anche alla crisi energetica che stiamo attraversando.

Sono arrivate 30 vignette da disegnatori non solo di Perugia, ma di varie parti d’Italia: Roma, Brianza, Milano, Bolzano, Firenze, Carpi…

Nelle vignette sono mesi in caricatura tutti gli aspetti e le tribolazioni dei pedoni nella città a misura di automobile, confermando il valore del disegno satirico come denuncia sociale e come richiesta di cambiamento della mentalità dominante, e quindi della politica.

Tutte le vignette saranno esposte in mostra presso il circolo Porco Rosso, in via Alessi 3, dove rimarranno in mostra per la durata delle Giornate del Bartoccio. L’apertura della mostra e la premiazione dei vincitori sono previste per venerdì 10 febbraio, alle 18.

Le vignette saranno diffuse anche sulla pagina fb del Bartoccio https://www.facebook.com/bartoccio, dedicata alle satire e alle bartocciate, e sulle pagine della Biblioteca delle Nuvole e del Circolo Il Porco Rosso.