"L’enigma del Maestro di San Francesco", al via le attività didattiche

Prende il via il calendario di attività didattiche dedicate a tutte le età, per cercare insieme possibili soluzioni (o ulteriori misteri) a L’enigma del Maestro di San Francesco.

Grazie allo Staff dei Servizi educativi del Museo è stato possibile realizzare un programma di visite e di laboratori per bambini per soddisfare e accrescere la curiosità e la voglia di percorrere la straordinaria esposizione che raccoglie e racconta lo stil novo del Duecento umbro.



Di seguito tutti gli appuntamenti e le modalità di partecipazione:



Giovedì 18 aprile, 16 maggio, 23 maggio | ore 17.30

Visite guidate su prenotazione a gan-umb.servizieducativi@cultura.gov.it.

L’attività è gratuita, previo acquisto del biglietto di ingresso, secondo le normali condizioni, con l’aggiunta di 1 euro a persona per il noleggio dei radioauricolari.



Domenica 21 aprile e 19 maggio | ore 16.30

Visite guidate e laboratorio di miniatura per bambini tra i 6 e i 12 anni e i loro genitori, su prenotazione a gan-umb.servizieducativi@cultura.gov.it.



Durata di circa 2 ore.