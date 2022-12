“I cimeli della Perugina”, oltre 700 contenitori dei mitici Baci Perugina in mostra in una speciale esposizione a Panicale

Orario non disponibile

In occasione del centenario del “Bacio Perugina", la Pro loco di Panicale, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha allestito nel borgo umbro la mostra “I cimeli della Perugina”, dove sono visibili oltre settecento pezzi provenienti dalla collezione privata Ferraguzzi: dalle indimenticabili scatole di latta, alle più commerciali scatole cartonate di oggi, dal ciondolo a forma di bacio in argento, al fermasoldi, al calendario 1921. Si tratta di un omaggio ad uno dei marchi storici dell’Umbria.

Tutti i pezzi contenuti presso l'’ex Chiesa del Rosario narrano la storia e l'evoluzione di un prodotto noto e apprezzato in tutto il mondo.

La mostra sarà inaugurata giovedì 8 dicembre alle ore 17. Interverrà Mario Valentini che farà un intervento dal titolo: “Una Perugia al Bacio, la storia e il fascino di una scommessa imprenditoriale raccontata da un ex sindaco di Perugia”. L’incontro sarà moderato dall'antropologa Maura Lepri.