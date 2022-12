“Forme d’acqua”, a TrasiMemo di Paciano una mostra didattica per bambini sul bene prezioso dell'acqua

Educare i giovani attraverso la ricchezza del patrimonio culturale locale è uno degli obiettivi del progetto RipArtire - educazione alla cittadinanza attiva, messo in piedi dall'Associazione Siriparte. Nell'ambito di questo progetto si svolgerà a Paciano uno degli appuntamenti del viaggio umbro per tutti i bambini del territorio dedicato al tema acqua: la mostra “Forme d'acqua”.

Una nuova occasione culturale, sostenuta dal Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, che offre ai visitatori, dopo l'indagine artistica presentata al Museo Civico di Palazzo della Penna di Perugia, la possibilità di tuffarsi nei segreti del multiforme Oro Blu.

Il percorso completa la triade di mostre dedicate all’infanzia allestite presso gli spazi di Palazzo Baldeschi, che grazie al sostegno del Comune di Paciano e di TrasiMemo, Banca della memoria del Trasimeno, hanno già offerto ai bambini tante storie da vivere, toccare e ricordare sul tema Terra e Tessitura.

“Forme d'acqua” accompagna il visitatore a scoprire gradualmente le implicazioni tra acqua e vita dell'uomo attraverso lo sguardo critico dei curatori Vanessa Correro e Marco Gabriel Perli, a partire dal concetto di preziosità e sacralità, fin da quando l'acqua era considerata dono degli dei e dimora di divinità.

Gli oggetti in mostra parlano e raccontano di tempi lontani, di quando l'acqua a casa non c'era e l'oggetto di raccolta diveniva un compagno di viaggio che custodiva il bene più prezioso; passando così per il concetto di acqua come bene pubblico che, grazie a grandi opere ingegneristiche, fluisce nel corso delle epoche storiche regalandoci preziose opere d'arte come acquedotti, pozzi e mulini. Questi concetti, grazie alla valenza didattica dell’esposizione, rendono tangibile un’acqua sacra, un’acqua che produce lavoro, un’acqua che è movimento e genera energia pulita amica dell'ambiente.

La mostra è visitabile a presso TrasiMeno - Banca della memoria del Trasimeno, nelle sale di Palazzo Baldeschi, tutti i giorni gratuitamente.

Nel periodo natalizio inoltre, sempre a Paciano, l’Associazione Siriparte gestirà il campus invernale gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni, dal 27 al 30 dicembre.