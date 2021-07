Montefalco, al via gli eventi: musica, arte e cultura nel segno del buon vino

Anche la cittadina di Montefalco ricomincia con una serie di eventi, spettacoli e degustazioni ed un programma che va alla scoperta del territorio e della bellezza di uno dei borghi più belli d’Italia.

“Grazie alla collaborazione della Strada del Sagrantino, del Consorzio tutela vini Montefalco e del Gruppo Maggioli, attuale gestore del Museo di San Francesco – commenta il Vice Sindaco Daniela Settimi con delega al Turismo e Manifestazioni – siamo riusciti a creare una serie di proposte e un vero e proprio programma di iniziative per l’estate 2021 tutte nel rigoroso rispetto delle regole”.

Il programma dei prossimi giorni

Sabato 24 luglio alle 18 in programma l’atteso evento “Sapori e colori”: l'arte di Benozzo Gozzoli si incontra con l'arte vinifica del Sagrantino, attraverso la degustazione dei vini della denominazione Montefalco DOC e DOCG ed il racconto di uno dei maggiori capolavori del rinascimento italiano. Degustazione guidata con servizio di Sommelier dei vini delle cantine aderenti all’iniziativa de "La Strada del Sagrantino". A cura di Maggioli Cultura e Associazione la Strada del Sagrantino. Evento esclusivo su prenotazione con numero di posti a sedere assegnati e limitati.

Domenica 25 luglio alle 10.30 nuovo appuntamento con “Montefalco di domenica”, una escursione guidata alla scoperta della chiesa di Santa Maria di Turrita e dei suoi splendidi affreschi trecenteschi. L’iniziativa prevede un ricco calendario di appuntamenti per vivere la Ringhiera dell'Umbria scoprendo il territorio attraverso esperienze inedite di visita.

Nella serata di domenica in occasione del progetto Jazz Life proposto da Umbria Jazz si svolgeranno in Piazza del Comune le riprese del concerto del celeberrimo pianista Danilo Rea – piano solo - con uno speciale allestimento a cura dei ristoratori della Piazza.

Giovedì 29 Luglio alle ore 18.00 presso il Museo di San Francesco inizia la rassega “Incursioni poetiche, omaggio ai Francescani Illustri”: si tratta di una serie di 3 conferenze su Petrarca, Dante e Giotto i “I grandi Francescani” rappresentati da Benozzo Gozzoli nel ciclo di affreschi che si trova nell’abside della Chiesa museo di San Francesco.

Giovedì verrà proposto un appassionante approfondimento su Petrarca con voce recitante e riscrittura poetica di barbara Pinchi e musiche di Angelo Benedetti.

Grande attesa per l’evento di giovedì 29 luglio “Montefalco a cielo aperto”, una serata magica dedicata alla gastronomia in abbinamento ai vini che rendono Montefalco amata in tutto il mondo. E, ancora, musica ed arte di strada a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Il borgo diventerà per una sera un grande ristorante a cielo aperto. Le tavole dei ristoranti saranno rigorosamente imbandite e a fare da quinta scenica saranno la suggestiva piazza principale e tutto il centro storico di Montefalco.