"Le maioliche di Monteluce” e la loro storia in un libro ricerca della studiosa Fedora Boco: la presentazione a Perugia

Negli anni Venti del secolo scorso nel cuore di uno dei quartieri storici della città di Perugia, operava la prima fabbrica di ceramiche cittadina. Per ricostruire il suo percorso è stato condotto un approfondito e prezioso studio, a cura di Fedora Boco, che racconta per la prima volta, in maniera dettagliata, la vicenda di una delle maggiori manifatture perugine: “Le maioliche di Monteluce”. Una storia raccontata in un volume corredato di un ricco apparato fotografico. Un lavoro certosino che contribuisce a ricostruire, e riscoprire, la storia di una manifattura perugina sconosciuta ai più, che ebbe un avvio veloce e un’attività frenetica (dieci anni, dal 1921 al 1931), richiamando artisti e maestri d’arte, dando vita a una maiolica molto apprezzata a Parigi, Londra, Bostone, New York e Rio de Janiero. Uno studio che restituisce l’intera vicenda con dovizia di particolari, che consente di conoscere non soltanto le attività produttive ed economiche dell'epoca, ma fornisce un prezioso spaccato della storia della vita perugina.

Fedora Boco, insigne studiosa che ha dedicato tutta la sua vita e professionalità alla valorizzazione della storia dell'Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e del suo patrimonio, rendendolo noto tramite pubblicazioni, mostre e convegni, anche con questa sua ultima opera dà un contributo non solo allo studio dell'arte tutta, ma anche alla cultura. Un viaggio tra le maioliche del tempo in oltre cento pagine, stampato da Fabrizio Fabbri per conto dell’Accademia “Vannucci” (Abapress, 20 euro), con il patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia e la Camera di Commercio.

La presentazione del volume si terrà il 31 marzo, alle ore 16, all’Accademia di Belle Arti di Perugia, Sala dell’Ercole Farnese, alla presenza dell’autrice. Per l’occasione interverranno: Mario Rampini, presidente Aba Perugia, Giovanni Manuali, conservatore dei beni Aba, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio, Michele Toniaccini, sindaco di Deruta, Franco Cocchi, ceramologo, Maurizio Tittarelli Rubboli, ceramista e conservatore del Museo Rubboli.