"Mai mollare", le Misericordie di Perugia e Olmo presentano un inno alla vita: la storia di Andrea Tomassini

Una storia di coraggio e determinazione che merita di essere raccontata. E' quella di Andrea Tomassini, che il 27 Novembre 2021 compie 18 anni e in questa splendida occasione vuole ripercorrere i momenti più belli della sua vita, sottolineando il suo inno alla vita, con uno spettacolo teatrale che vede coinvolte le persone a lui più care, che lo hanno seguito e sempre sostenuto. Lo spettacolo si svolgerà proprio il 27 Novembre alle ore 17.30 presso il Teatro della Filarmonica di Corciano

Andrea, nonostante una grave ischemia prenatale, ha sempre lottato e grazie alla sua tenacia e all'amore della sua famiglia è riuscito a raggiungere molti traguardi tra cui quello di comporre un brano che dà il titolo a quest'evento “Mai Mollare”. "Mai Mollare" è infatti il viaggio attraverso le tappe più significative di Andrea e che dovrebbe insegnare a tutti che la vita è un cammino, facile o difficile che sia, che vale la pena percorrere fino in fondo.



Presenta la serata una persona molto cara ad Andrea: Stefano Federici.

Gli artisti saranno: Michele Rosati, Rachele Fogu, Aurora Scorteccia, Gianluca Carnevali, Manuel Magrini e Adri Megna.

Presenti all'evento il Dott. Armando Marcucci Presidente del Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità, Il Governatore Roberto Formica della Misericordia Perugia Olmo, le Istituzioni Comune di Corciano, Comune di Perugia e Regione.

Un ringraziamento da parte degli organizzatori va per l'aiuto della scuola di musica “Il Pentagramma” che ha realizzato lo spettacolo e all'Associazione culturale Visualcam per lo streaming live che verrà trasmesso su Facebook, al profilo “Andrea Tomassini” e su YouTube “Andrea Tomassini Official”

L'evento è patrocinato dal Comune di Perugia e da quello di Corciano.