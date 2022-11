L'Italia Endurance Stables & Academy di Agello ospita la cena charity di San Martino promossa da Aucc

Per sensibilizzare la ricerca scientifica e la prevenzione nella lotta contro il cancro, sabato 12 novembre si svolgerà la consueta “Cena di San Martino”, una serata-evento charity a favore di AUCC Onlus, l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, che opera ogni giorno per donare assistenza gratuita, coraggio e sostegno alle persone ammalate di cancro e ai loro familiari, oltre a finanziare la ricerca scientifica. La sede scelta quest'anno sarà quella della splendida scuderia della famiglia Laliscia, Italia Endurance Stables & Academy ad Agello.

Concepito in un’ambientazione esclusiva, che rievoca uno stile country-chic curato nei minimi dettagli, l’evento a scopo benefico, oltre a raccogliere fondi, sarà occasione di relazioni importanti e costruttive. Tutti gli spazi interni ed esterni di Italia Endurance Stables & Academy saranno protagonisti di un set-up originale capace di combinare esperienze gustative e suoni d’atmosfera in versione live, nel corso di una cena esclusiva presenziata da specialissimi performer: i cavalli purosangue arabi.

“L’impegno nella ricerca e nella prevenzione del cancro una priorità per VIM spa, abbiamo così deciso di scendere in campo vicino all’AUCC e di dare il nostro contributo per vincere insieme questa dura battaglia”. Commenta così Vincenzo Monetti, amministratore unico di VIM spa, azienda leader in Italia nello stoccaggio e nella distribuzione di prodotti farmaceutici. La consapevolezza delle opportunità e dei rischi è essenziale per vincere ogni sfida, nel business come nella vita: per questo motivo VIM spa è lo sponsor solidale della Cena di San Martino dell’AUCC.