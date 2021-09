"Kamikaze napoletano", un testo tragicomico in scena al Teatro Clitunno di Trevi

Prezzo non disponibile

Venerdì 1 ottobre al Teatro Clitunno di Trevi andrà in scena lo spettacolo "Kamikaze napoletano", per la regia di Francesco Frangipane, interpretato con intensa passione da Arcangelo Iannace che del testo è anche l’autore.

Un attore potente, un testo tra il comico e il tragico, la lingua italiana che si colora degli accenti di quella napoletana, una scenografia che parla insieme all’attore, disegnando i tratti di una vita. La produzione è di Argot Produzioni.

venerdì 1 ottobre alle ore 21 per la stagione del Teatro Clitunno di Trevi curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale con la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Trevi.

Lo spettacolo racconta la tragicomica esistenza di Rosario, un piccolo uomo che cerca la grandezza e allora sceglie di diventare un kamikaze. Pronto ad andare, andare a morire per sentirsi finalmente vivo. Ma l’incontro fondamentale con un altro uomo, un ambulante straniero di nome Adib, lo aiuterà a trovare un’altra strada per concludere da eroe la sua anonima vita.