Isola del Libro, i nuovi caffè letterari: gli ospiti e le presentazioni

Proseguono gli appuntamenti dell’Isola del libro Trasimeno, nei borghi circostanti il lago, tra presentazioni di opere e incontri con importanti personalità. In questo weekend saranno due i café letterari, il primo sabato 30 luglio alle 18 nella Terrazza del Teatro, a Castel Rigone, per la presentazione del libro ‘Quella notte a Valdez’ di Cinzia Tani, edito da Vallecchi, a cui parteciperà l’autrice insieme al giornalista Riccardo Marioni. Il secondo, domenica 31 luglio alle 18 alla cantina Poggio Santa Maria, in località Poggio Santa Maria nella frazione Gioiella di Castiglione del Lago, vedrà protagonista il magistrato Stefano Amore in una conversazione sul tema ‘Il vino, elemento culturale nella civiltà’ con un altro magistrato, Fausto Cardella, presidente della giuria del premio letterario ‘Raccontami l’Umbria con un libro’, correlato alla rassegna culturale.

A seguire ci sarà una degustazione di vini per cui è richiesta prenotazione: 3714485531.