Il fenomeno oncologico in Umbria, esperti a confronto a Perugia

"Il fenomeno oncologico in Umbria. Stato dell'arte a partire dai dati del registro tumori regionale" è il titolo del convegno promosso dall'Università di Perugia e dalla Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. L'incontro si terrà mercoledi 31 maggio alle 15, presso l’aula 9 edificio B piano-2 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Questo il programma:

15.30 Il fenomeno oncologico in Umbria

Fabrizio Stracci - Direttore del Registro Tumori umbro

16.05 Gli screening organizzati in Umbria: stato dell'arte e prospettive

Morena Malaspina - Laboratorio Unico di Screening USL Umbria 1

16.20 Strategie per l'identificazione e trattamento delle forme a rischio elevato

Carmen Molica - Oncologia Medica Azienda Ospedaliera di Perugia16.35 Stato e prospettive dell'oncologia regionale

Fausto Roila - Direttore S.C. Oncologia Medica Azienda Ospedaliera - Universitaria di Perugia

16.50 Il registro tumori come strumento evolutivo

Fortunato Bianconi - ICT PuntoZero s.c.a.r.l.

17.05 TAVOLA ROTONDA: "Quali scelte per il sistema oncologico regionale: idee per il POR"

15.50 I determinanti oncologici nei sistemi di sorveglianza

Carla Bietta - Servizio Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione USL Umbria 1

PROGRAMMA

Cynthia Aristei - Direttore S.C. Radioterapia Azienda Ospedaliera di Perugia

Sergio Bracarda - Direttore Dipartimento di Oncologia medica e traslazionale Azienda Ospedaliera di

Terni

Giuseppe Caforio - Presidente Associazione Umbra per la lotta contro il Cancro (AUCC)

Verena De Angelis - Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Perugia

Annibale Donini - Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale

Salvatore Macrì - Dirigente Responsabile Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Regione Umbria

Ubaldo Passamonti - Past President Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma

Nando Scarpelli - Oncoematologia Terzo Polo Ospedaliero USL Umbria 2

Angelo Sidoni - Direttore S.C. Anatomia e Istologia Patologica Azienda Ospedaliera di Perugia

Conclude l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto.