Il Castello di Baccaresca per due giorni torna al Medioevo: banchetti storici aperti a tutti, arco, tamburini, cavalleria, falconeria e sfide antiche

Un grande appauntamento è previsto per il prossimo 27 e 28 maggio al Castello di Baccaresca (Gubbio): in partnership con l'Accademia Medioevo si terrà una rievocazione storica in pieno stile Medioevo. Attraverso un'attenta ricostruzione storica di uno scorcio di vita di corte potrete vivere suggestioni ed atmosfere antiche e, allo stesso tempo, divenire protagonisti di un'esperienza fuori dall'ordinario: dal mettervi alla prova in un vero addestramento cavalleresco, tra spade e tiro con l'arco al lanciarvi in divertenti danze medievali per grandi e piccini. Spettacolo di falconeria, didattica di antiche maestranze, la magia della Cartomante, il suono dei tamburini della città di Gualdo Tadino, i costumi degli Statuti di Fossato di Vico e Cecio il giullare animeranno i pomeriggi del venerdì e del sabato. La lettura del Bando del Palio della Balestra sarà momento solenne mentre culmine delle due giornate saranno il buffet medievale del venerdì e la cena nobile del Sabato sera, nella suggestiva sala del Castello. Il programma inizia dalle 17.00 del venerdì. L'evento vuole essere promotore di un calendario annuale ricco di tematiche medievali che vi avvolgono in un mondo fatto di tradizioni, alchimia e buon cibo. E' gradita la prenotazione per le cene.