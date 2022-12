"Fuori dai confini", il procuratore Grattieri racconta la 'ndrangheta nel mondo. Appuntamento ad Economia

Al dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, in via Pascoli, venerdì 16 dicembre, alle 17, Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, presentarà il libro “Fuori dai confini. La ‘ndragheta nel mondo”, scritto insieme ad Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali.

L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà nell’Aula 2 di Economia, e sarà moderato del giornalista Giuseppe Castellini. La presentazione del volume vuole essere l’occasione per analizzare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, partendo dalla recente pubblicazione di Gratteri, uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘Ndrangheta e Nicaso, fra i massimi esperti di‘Ndrangheta nel mondo. Con riferimento all’attuale situazione, fra una guerra e una pandemia, che rappresentano nuove opportunità di business per le mafie e per la ‘ndrangheta in particolare, che pur conservando la propria base in Calabria è divenuto ormai fenomeno globale. In questo nuovo libro gli autori svelano i territori in cui la presenza della ‘Ndrangheta è più forte, mostrando come essa si premuri di rimanere al passo coi tempi.

“Siamo fermamente convinti della necessità di eventi formativi che educhino ai valori più alti attraverso degli esempi - ha commentato Massimo Pici, segretario generale provinciale del Siulp che ha promosso l'appuntamento - esempi credibili, veri, coerenti come il pocuratore Nicola Gratteri".