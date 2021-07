Voglia di fresco e divertimento nella calda estate? A Foligno c'è il Flex Beach

L'estate è ormai entrata nel pieno della stagione, con giornate lunghe e roventi. Come trovare un po' di refrigerio nel caldo di Luglio e Agosto, magari abbinando il piacere del relax al divertimento per i più piccoli?

La risposta si chiama Flex Beach, il parco acquatico dell'Umbria pensato esattamente per rinfrescarsi e divertirsi durante le calde giornate estive. Per i lettori di Perugia Today ci sono sconti speciali sugli ingressi in piscina, sia per gli adulti che per i bambini. Il numero di biglietti scontati è limitato! Per non perdere lo sconto, puoi acquistare direttamente online a questo link.

Al Flex Beach, oltre ai tantissimi acquascivoli adatti a tutte le età, non manca una bellissima spiaggia di sabbia marina, fatta per chi non vuole rinunciare al fascino del mare, rimanendo nel cuore dell'Umbria. Con 300 ombrelloni, 12 gazebo e tanti punti ristoro, lo spazio a disposizione è veramente ampio. Da provare!