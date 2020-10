Frantoi Aperti 2020 in Umbria, la manifestazione diventa hi-tech e si sposta on line, ecco come

Si svolgerà interamente sul web, Al dal 24 ottobre al 29 novembre, la XXIII edizione di Frantoi Aperti in Umbria on line, iniziativa organizzata dall’Associazione Strada dell’Olio e.v.o di Oliva Dop Umbria che celebra l’arrivo del nuovo Olio extravergine di oliva nel periodo della frangitura delle olive.

In che maniera si portà seguire on line questo tipo di iniziativa? Attraverso una serie di esperienze raccontate on line da assaggiatori, blogger, fotografi e dagli stessi produttori si cercherà di dare valore e significato al lavoro che è stato portato avanti nonostante le difficoltà dovute alla pandemia. Mentre tutto era fermo, la natura ha continuato il suo corso con la fioritura in primavera, le olive nate in estate che si stanno maturando e che sapientemente i produttori stanno raccogliendo e molendo nei loro frantoi per ottenere l’olio e.v.o., eccellenza umbra, che sarà possibile acquistare da questo anno, anche attraverso la piattaforma on line accessibile direttamente dal sito www.frantoiaperti.net.

Hanno aderito a questo articolato “story telling” nuove aziende come l’Agricola Locci di Giano dell’Umbria e il Frantoio Ercolanetti di Bettona (due nuovissimi frantoi appena inaugurati), ma anche il Frantoio Petasecca Donati di Bevagna e l’Oleificio Cooperativo Colle del Marchese di Castel Ritaldi.

Uno dei focus di quest’anno sarà dedicato al connubio tra Olio e.v.o. e design. I Frantoi stanno diventando sempre di più luoghi multifunzionali, luoghi di accoglienza oltre che di lavorazione, molti mantengono il calore e lo spirito tradizionale, molti invece sono veri e propri scrigni di design come Il Frantoio I Potti de Fratini di Collazzone, il Frantoio Filippi di Giano dell’Umbria, il Frantoio CM Centumbrie di Magione, il Frantoio Marfuga di Campello sul Clitunno ed il Frantoio Il Tempio dell’Oro di Città della Pieve; aziende che nel progettare le loro innovative strutture hanno seguito la linearità e l’essenzialità dei macchinari di nuova generazione usati per la frangitura delle olive, essenzialità che ha abbracciato la filosofia del design per dare spazio all’accoglienza.

Gli altri Frantoi aderenti sono: ad Assisi il Frantoio Le Vecchie Macine, a Campello sul Clitunno il Frantoio Oleario Eredi Gradassi, a Castel Ritaldi il Frantoio Settimi, a Castiglione del Lago la Cooperativa Oleificio Pozzuolese, a Foligno l’Antico Frantoio Petesse e in pieno centro storico l’Azienda Agraria Clarici, a Giano dell’Umbria il Frantoio Flamini, il Frantoio Soc. Agricola Moretti Omero e il Frantoio Speranza. A Gualdo Cattaneo il Frantoio Clerici, a Magione il Museo Frantoio della Fattoria Luca Palombaro, a Montechio (Tr) il Frantoio Ricci, a Perugia il Frantoio Berti, a Spello il Frantoio di Spello uccd, a Spoleto il Frantoio Feliziani, a Todi il Frantoio La Casella e a Trevi il Frantoio Gaudenzi e la Società Agricola Trevi “Il Frantoio”.

Racconti del territorio

Una serie di racconti dal territorio daranno la possibilità di vivere Frantoi Aperti anche in questa fase di distanziamento: Esperti assaggiatori visiteranno i Frantoi Aperti, insegneranno a degustare l’olio e.v.o. e racconteranno in anteprima le caratteristiche di ogni olio e.v.o. degustato. Lo storico spin off di Frantoi Aperti #ChiaveUmbra, assumerà una forma digitale “#ChiaveUmbra 2020_Visioni Digitali” una serie di narrazioni d'arte contemporanea dai paesaggi olivati dell'Umbria. L’immaginario di artisti contemporanei a colmare di presente i passi della storia. Narrazioni virtuali in instagram, facebook e sul sito di Frantoi Aperti per guardare a un territorio che del “distanziamento sociale” ha fatto una questione identitaria millenaria e un’arte.

Appuntamenti nazionali

Appuntamento di rilievo nazionale, in programma per venerdì 13 novembre, il webinar dal titolo “L’Oleoturismo e l’enoturismo che verranno” che vedrà protagonisti i principali attori istituzionali del settore: la Federazione Italiana delle Strade del Vino dell’Olio e dei sapori, l’Ass. Nazionale Città dell’Olio, l’Ass. Nazionale Città del Vino, il Movimento Turismo del Vino, che si incontreranno a seguito dell’emanazione della legge sull’enoturismo e in vista della prossima uscita della legge sull’oleoturismo, per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e gettare le basi di una futura e costruttiva collaborazione.

Novità di questa edizione di Frantoi Aperti in Umbria è la partecipazione per la prima volta del Comune di Todi che si aggiungerà agli altri borghi medievali ad alta vocazione olivicola che da anni sono partner fondamentali dell’evento: Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Spello, Trevi e i Comuni del Trasimeno che quest’anno partecipano come “Unione dei Comuni del Trasimeno” anticipando sinergie strategiche anche in questo comparto.

Altra originale iniziativa proposta per la prima volta questo anno sarà “Di Sana Pianta, Germogli di allestimenti futuri” una serie di laboratori e incontri on line che porterà i partecipanti a riconoscere e saper utilizzare le erbe, tingere tessuti con le foglie, curarsi naturalmente.

Frantoi Aperti è organizzato dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, in collaborazione la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro, a partire dall’Azienda Speciale Promocamera, il Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - 3A-PTA, il Coordinamento delle Strade ei Vini e dell’Olio dell’Umbria, CIA Umbria, Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria e le Camere di Commercio dell’Umbria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.