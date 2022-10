UmbriaLibri 2022, prosegue il calendario degli appuntamenti, protagonista l'editoria umbra e non solo

Prosegue la rassegna editoriale e culturale UmbriaLibri, promossa dalla Regione Umbria con la direzione di Angelo Mellone, giunta quest'anno all'edizione numero 28. Dal 28 al 30 ottobre presso il Complesso Monumentale di San Pietro e la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, proseguendo a Terni, dal 2 al 4 dicembre, nella BCT Biblioteca Comunale , si terranno nuovi appuntamenti.

Tra gli ospiti di questa edizione si annoverano Marco Bonini, Massimo Bubola, Alessandro Campi, Paolo Caucci von Saucken, Aldo Cazzullo, Massimo Cecchini, Giuseppe Cerasa, Andrea Caterini, Virman Cusenza, Costantino D'Orazio, Maurizio De Giovanni, Andrea Di Consoli, Rachele Ferrario, Miguel Gotor, Matteo Grandi, Marta Ottaviani, Federico Palmaroli, Pierluigi Pardo, Sergio Rizzo, Fabrizio Rondolino, Gianni Scipione Rossi, Yari Selvetella, Ardengo Soffici, Caterina Varzi, Andrea Vianello.

“Trovo entusiasmante la sfida di UmbriaLibi, una manifestazione che in tre anni mi piacerebbe portare al livello dei festival più famosi e anche di sigle celebri come Umbria Jazz o il festival di Spoleto, senza disperdere il patrimonio di esperienze degli anni passati né il legame fortissimo con l’editoria umbra. Ci sono molte idee da realizzare e progetti per rendere UmbriaLibri più largo, più lungo, più ampio, più mediatico. Più largo perché coinvolgerà via via moltissimi comuni della Regione. Più lungo perché UmbriaLibri, in modalità differenti, non chiuderà mai. Più ampio perché intendiamo sperimentare tanto i nuovi strumenti narrativi come i podcast o i social media quanto il rapporto fecondo con le istituzioni scolastiche, l’università, il mondo studentesco, e anche mondi narrativi attigui come la televisione e il cinema.” Dichiara Angelo Mellone, direttore artistico di UmbriaLibri.

Il programma du UmbriaLibri 22

Si inizia venerdì 28 nell’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro alle 16 con la presentazione del libro di Rachele Ferrario, Umberto Boccioni. Vita di un sovversivo, (Mondadori), coordina l’incontro Gianni Scipione Rossi. Alle 17 ci sarà invece la presentazione del libro Una Passione libera (Marsilio) di Tinto Brass con Caterina Varzi . Sarà presente l’autrice, con Daniele Corvi, Fabio Melelli.

Alle 17 presso la Biblioteca M. Marte Monografie ci sarà la presentazione del libro di Marta Ottaviani, Brigate russe, presenta Alessandro Campi.

Presso la Basilica di San Pietro, alle 18, si terrà la presentazione del libro di Andrea Vianello Storia Immaginaria della mia Famiglia (Mondadori) e alle 19 una lectio di Costantino D'Orazio.

Sabato 29 ottobre nell’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro, alle 11.30, si terrà la presentazione del volume di Gianni Scipione Rossi Margherita Sarfatti, una donna del Novecento tra arte e politica (Silvana Editoriale) e alle 12.30 Andrea Caterini presenta il volume Ritorno in Italia (Vallecchi) con Andrea Di Consoli e alle 16 ci sarà la presentazione del libro Giocatori d'azzardo di Virman Cusenza (Mondadori) con Sergio Rizzo. Alle 17, Marco Bonini presenta il suo L'arte dell'esperienza (La Nave di Teseo) con Daniele Corvi e Fabio Melelli.

Presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori alle 11.30 si terrà l’incontro “Gli italiani e il fascismo cent’anni dopo. Tra storia, memoria e politica” con Aldo Cazzullo autore di Mussolini il capobanda (Mondadori), Alessandro Campi e Sergio Rizzo autori di L’ombra lunga del fascismo (Solferino). Modera l’incontro Virman Cusenza, introduce Leonardo Varasano.

Alle 19, sempre nella Sala dei Notari, si terrà un evento con Maurizio De Giovanni che presenterà il suo ultimo libro.

Alla Basilica di San Pietro si inizia alle 17 con la presentazione del libro La verità non ci piace abbastanza (Longanesi) di Matteo Grandi, dialoga con l'autore Federico Palmaroli (Osho). Si prosegue alle 18 con Pierluigi Pardo che ci parlerà di letteratura e calcio, insieme ad Angelo Mellone. Alle 19.30 ci sarà Massimo Bubola con un reading-concerto dal titolo Sognai talmente forte presenterà l’evento Andrea Di Consoli.

Domenica 30 ottobre alle 12, nell’Aula Magna del Complesso Monumentale di San Pietro, Fabrizio Rondolino e Miguel Gotor dialogheranno intorno ai loro libri: Il nostro Berlinguer (Rizzoli) e Generazione Settanta (Einaudi). Alle 17 si terrà la presentazione della guida Umbria e Cinema, con Giuseppe Cerasa giornalista di la Repubblica.

Presso la Galleria Tesori d’Arte alle 12, Paolo Caucci von Saucken presenta il suo libro Guida del pellegrino di Santiago (Jaca Book). Alle 18.30, Massimo Cecchini presenta il suo Il bambino (Neri Pozza).

Presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori alle 17.30 si terrà la presentazione del libro Vite mie (Mondadori) di Yari Selvetella, dialoga con l'autore Angelo Mellone

Anche quest’anno ampio spazio sarà dato alle presentazioni degli editori umbri presenti al festival a cui saranno dedicati molti appuntamenti.