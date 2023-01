Foligno, torna l'appuntamento con la fiera di San Feliciano

Torna la fiera di San Feliciano nei giorni che seguono la festa del patrono, il 25 e 26 gennaio, nell’area antistante gli impianti sportivi di Santo Pietro, dalle 8 alle 22.

Alla fiera partecipano operatori autorizzati alla vendita su aree pubbliche di prodotti di vario genere, dall’abbigliamento ai giocattoli, dai casalinghi e dagli articoli per la casa agli alimentari, ai dolciumi, alla frutta secca e ai prodotti tipici.

E’ presente, altresì, un’area destinata all’esposizione delle macchine agricole, prodotti per il giardinaggio, articoli tecnici per l’idraulica, il riscaldamento e articoli edilizi innovativi per la casa.



Complessivamente saranno oltre 200 gli operatori, tra quelli della fiera e del mercato di via Nazario Sauro, oltre agli imprenditori agricoli.