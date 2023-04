Festival del Sol, terzo appuntamento a Castel Ritaldi

Dopo il successo della seconda tappa, che ha visto la presenza di oltre 250 partecipanti a Massa Martana nel weekend scorso, prosegue il Festival del Sol (Sagrantino & Oil Land), primo festival diffuso del Cammino in Umbria, approdando a Castel Ritaldi sabato 29 e domenica 30 aprile per terza delle sue otto tappe. Il Paese delle Fiabe, dunque, è pronto a ospitare le famiglie in uno degli otto borghi facenti parte dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, soggetto gestore del progetto Sol che è finanziato dalla Regione Umbria a valere sull’Avviso UmbriAPERTA per la promozione turistica dei territori dell’Umbria. A condurre i turisti alla scoperta ‘lenta’ della natura e della storia dei diversi borghi sarà l’Associazione Natural Slow Life, affiliata Csen Umbria, coordinata dal presidente Monia Pelafiocche e da Fabio Roscini, secondo la consueta formula del ‘Kids Urban Trek’ il sabato pomeriggio, dell’Hiking ‘Appassolento’ domenica mattina e del ‘Kids Natural Trek’ domenica pomeriggio.

Sabato 29 l’appuntamento è alle 16 con ‘Sfavoleggiando’, un viaggio unico e originale alla scoperta del borgo attraverso ‘fiabe all’incontrario’ con attività ludico didattiche dedicato a tutti i bambini e genitori; domenica 30 alle 10 spazio all’Hiking ‘Dal borgo al Castello lungo la Piana’, per una camminata per tutti ‘Appassolento’ che da Castel Ritaldi porterà i partecipanti verso la frazione di Castel San Giovanni, per un percorso di circa 6 chilometri, in cui si potrà ammirare non solo il paesaggio naturale ma anche la poderosa fortificazione fatta costruire nel 1376 dal cardinale Albornoz e perfettamente conservata.

Infine, domenica pomeriggio alle 15 c’è ‘Andar per sentieri intorno al borgo’, nell’area del ‘Bosco amico’, parco didattico-divulgativo immerso nel bosco a due passi dal centro urbano.

Qui ci saranno attività ludico-didattiche per bambini che impareranno, dunque, giocando, e concluderanno la giornata con una sana merenda. Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere un’e-mail a ilcamminodelsol.umbria@gmail.com o naturalslowlife21@gmail.com, oppure chiamare il numero 3515431631 (anche WhatsApp) anche in vista dei prossimi appuntamenti che toccheranno gli altri borghi facenti parte dell’Unione: Trevi, Bevagna, Giano dell’Umbria, Campello sul Clitunno e Montefalco. Questi borghi, insieme a Gualdo Cattaneo e Massa Martana, saranno comunque uniti nell’ottica di una promozione turistica integrata anche una volta terminato il festival (25 giugno) in quanto è prevista la creazione di un percorso permanente di oltre 100 chilometri denominato Il Cammino del Sol, che collega gli otto borghi anche sfruttando i tracciati naturalistici e ciclistici già esistenti, fruibili durante tutto l’anno da famiglie, camminatori e sportivi. L’obiettivo è favorire una mobilità lenta e sostenibile, che porterà il visitatore ad immergersi nei microcosmi legati alla coltivazione dell’ulivo, alla produzione dell’olio, alla coltivazione della vite e alla produzione di Sagrantino.