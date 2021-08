Ferragosto a Paciano con “Un assaggio di sagra...”, quattro serate di intrattenimento “distanziato”

Quattro serate all’insegna dell’intrattenimento “distanziato”. E' quello che si appresta a vivere il borgo di Paciano per il Ferragosto. “Nonostante le difficoltà dovute al necessario rispetto delle normative anticovid e nella piena volontà di tutelare al massimo la salute pubblica – spiega la Pro Loco – abbiamo trovato la forza per organizzare delle serate in cui musica e buona cucina saranno gli ingredienti principali, come da nostra tradizione”.

Sotto lo slogan “Un assaggio di sagra a Paciano” dal 12 al 15 agosto sarà possibile partecipare a cene-spettacolo con buona musica e piatti tipici locali.

Per partecipare sarà necessario essere muniti di greenpass e sarà obbligatoria la prenotazione al 392.4570331.

"I nostri piccoli borghi si animano con gli eventi e con le iniziative di sano intrattenimento - commenta Luca Dini, vice Sindaco del Comune di Paciano -, pertanto abbiamo deciso con la Pro Loco di procedere nell'organizzazione di serate spettacolo musicali con cena all'aperto e numero contingentato di persone presenti. Nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria, musica e luci fanno da scenografia ad un contesto di relazioni e spensieratezza sia per avventori locali che per i molti turisti presenti nelle nostre strutture ricettive".

Uno dei borghi più belli d'Italia si presenterà quindi con un mix di luci, buon cibo e musica d'autore proprio a ridosso della ormai celebre "Via degli ombrelli", anche quest'anno adornata di centinaia di ombrelli colorati che farà da corollario ad una passeggiata nel centro storico del paese.