Eurochocolate Spring, i maestri di Bake Off e le visite in costume al Borgo Bello per l'ultimo weekend. Tutti gli appuntamenti

Eurochocolate Spring, in corso a Perugia ai giardini del Frontone si avvia verso l’ultimo intenso fine settimana.

Fino al 2 aprile il goloso Cibo degli Dèi è l’assoluto protagonista con tante prelibatezze e attività a tema: dal Chocolate Show con 45 espositori dei migliori prodotti in cioccolato, alle 10 aree firmate Choco Funny per un coinvolgente mix di gioco e didattica ispirati alla Pasqua.

In arrivo anche i prossimi Special Guest pronti ad avvicendarsi sul palco del Choco Lab, a partire da Chiara Chiasso e Giovanni Indino, protagonisti dell’ultima edizione di Bake Off Italia e impazienti di incontrare il pubblico di Eurochocolate sabato 1 aprile alle 11; Chocolate Adventure è il nome dell’appuntamento, all’insegna dell’amicizia e di una ricetta speciale tutta da gustare. Alla stessa ora di domenica 2 aprile sarà il maestro Emanuele Di Biase a deliziare il pubblico con la sua Vegan Chocolate Experience. Cinque medaglie d’oro agli Internazionali della Federazione Italiana Cuochi nonché titolare e direttore della Veganok Academy in Umbria, prima scuola in Italia per la formazione di professionisti Vegan, Emanuele di Biase svelerà tutti i segreti del cioccolato vegano.

Sabato 1 e domenica 2 aprile, i riflettori del Choco Lab saranno puntati anche sul Cioccolato di Modica Igp con Federico De Rosa pronto a raccontarne origini e qualità. L’appuntamento con La Preistoria del Cioccolato è alle 10.

Inoltre, proseguono tutti i giorni fino a domenica 2 aprile, con un doppio appuntamento alle 13 e alle 15, le degustazioni guidate dai Chocolate Taster Giuliana ed Emanuele di voglioCioccolato, appositamente pensate per condurre il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta delle principali varietà di cacao nel mondo.

Nel frattempo, le Associazioni del Centro Storico di Perugia - Borgo Bello, Priori e Borgo Sant’Antonio - rinnovano l’invito a partecipare alle attività previste nel fine settimana e consultabili su www.eurochocolate.com/spring2023/associazioni-centro-storico. “Siamo soddisfatti - afferma Francesco Pinelli, presidente dell’Associazione Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa - dei numeri dello scorso fine settimana che ha registrato la presenza di 47 partecipanti alle visite guidate organizzate dagli stessi abitanti vestiti in abiti medievali. Ora affiliamo le armi per il prossimo giro”.