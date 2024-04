Una vita per gli oceani, ecologia e letteratura a Perugia con Sergio Bambarén

Una vita per gli oceani, l’esplorazione e la narrazione dell’ambiente marino. In difesa di tutti gli habitat della Terra, a partire dalla “sfera blu” degli abissi. A Perugia martedì 23 aprile (Centro studi americanistici, via Antonio Fratti n. 14/20, ore 17.00 – 19.00, ingresso gratuito) si terrà un incontro con Sergio Bambarén: lo scrittore peruviano naturalizzato australiano e impegnato a livello globale nella difesa degli oceani. Sergio Bambarén, infatti, è autore di libri tradotti in più di 40 lingue, che hanno venduto oltre 10 milioni di copie, tra cui il bestseller internazionale "Il delfino. Storia di un sognatore" (Sperling & Kupfer, 1996), una storia poetica e toccante sull'amicizia tra un bambino e un delfino.

La conferenza, organizzata dalla Scuola di ecologia di Sapereambiente e Aboca insieme al Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, in collaborazione con l'Università degli studi di Perugia e con il patrocinio di Arpa Umbria, avviene immediatamente a ridosso dell’Earth Day che si celebra ogni anno, in tutto il mondo, ogni 22 aprile ed è inserita nel programma degli eventi celebrativi. Ai lavori parteciperà il Console Generale del Perù, Min. Julio Alvarez, che formulerà il proprio indirizzo di saluto ai partecipanti. Saranno quindi Romolo Santoni (presidente del Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”), Leonardo Varasano (assessore alla Cultura del Comune di Perugia) e Massimiliano Marianelli (direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia) a introdurre l’incontro.

Sergio Bambarén racconterà la propria esperienza intorno al mondo, da esploratore, surfista e divulgatore, che lo ha portato a scoprire la fragilità e la bellezza degli habitat naturali. Le conclusioni saranno affidate infine a Luigi Giuliani, docente di docente di Letteratura spagnola dell’Università degli Studi di Perugia e Marco Fratoddi, direttore del magazine culturale Sapereambiente. Coordinerà l’intero pomeriggio Gabriele De Veris, bibliotecario responsabile della Biblioteca di San Matteo degli Armeni di Perugia.

L’evento è aperto a tutti con ingresso libero, previa prenotazione via Whatsapp al numero +39 3714634125 oppure via e-mail agli indirizzi biblioteca@amerindiano.org e formazione@sapereambiente.it. Ulteriori informazioni su www.amerindiano.org e www.scuoladiecologia.it.