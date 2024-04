"Astrazioni/1 - generazione anni50" in mostra a Deruta. Sabato 20 aprile l'inaugurazione

"Astrazioni/1 - generazione anni50", a cura di Giorgio Bonomi e Lorenzo Fiorucci con il patrocinio del Comune di Deruta, sarà inaugurata venerd' 20 aprile, ore 18, al Granaio di piazza Cavour 1.

La mostra si colloca in un progetto più ampio e duraturo nel tempo, L&G (Linguaggi e generazioni), che ha lo scopo di documentare, attraverso esposizioni e pubblicazioni, un campione di artisti significativo di una generazione e di un linguaggio. In particolare, per l’esordio di questo progetto, si è pensato agli artisti nati negli anni cinquanta che hanno adottato preliminarmente un linguaggio astratto, nel senso più ampio del termine. Astrazioni /1, la prima mostra del progetto a cura di Giorgio Bonomi e Lorenzo Fiorucci, è dunque la prima tappa di questo percorso, che vuole concentrarsi su una tipologia artistica, quella astrattista, adottata in varie forme dagli artisti invitati a partecipare, e che rappresenta uno spaccato significativo della pur ampia e variegata compagine artistica presente in ambito nazionale. Dodici artisti tra pittori e scultori attivi in un ambito di ricerca affine, su cui la mostra vuole segnare un punto, fotografando più momenti della loro indagine, dagli esordi fino all’attuale stato del loro percorso. L’astrazione, infatti, offre ancora stimolanti punti di riflessione critica resi tangibili da un’esposizione come questa, che può restituire la vivacità interpretativa in atto in questo momento, attraverso i quadri e le sculture di alcuni dei protagonisti dell’arte italiana attuale. La mostra vuole avere una natura itinerante: la presentazione si terrà infatti al Granaio di Deruta dal 20 aprile al 14 maggio, mentre altre due tappe sono previste in estate alla Rocca di Umbertide e poi nel 2025 al MLAC (Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Università di Roma La Sapienza). L’esposizione è inoltre accompagnata da un catalogo edito da Freemocco (Deruta), in cui sono raccolte le immagini delle opere in mostra corredate da testi critici e apparati bio-bibliografici.

Gli artisti invitati in mostra sono Tommaso Cascella (Roma, 1951), Stefano Turrini (Firenze, 1951), Paolo Iacchetti (Milano, 1953), Sonia Costantini (Mantova, 1953), Domenico D’Oora (Londra, 1953), Alessandro Gamba (Pontedera, 1955), Alessandra Bonoli (Faenza-RA, 1956), Alfonso Talotta (Viterbo, 1957), Massimo Arrighi (Mezzolara- BO, 1957), Fabio Mariacci (Città di Castello- PG, 1957), Albano Morandi (Salò-BS, 1958), Walter Cascio (Bologna, 1958). Molti di loro hanno già avuto modo di esporre insieme, infatti ad accomunarli è il discorso attorno all’astrazione avvalorato negli anni anche da commentatori critici come: Giovanni Maria Accame, Giorgio Bonomi, Claudio Cerritelli, Vittoria Coen, Enrico Crispolti, Flaminio Gualdoni, Filiberto Menna, Pierre Restany solo per citarne alcuni.