Danza, con Igra il campo da tennis diventa il palcoscenico

Dopo Madrid, Parigi, Tel Aviv e Berlino, la compagnia spagnola Kor’sia, tra le più riconosciute della scena internazionale, porta in scena a Perugia uno spettacolo dal grande impatto visivo ambientato in un campo da tennis: Igra, al Teatro Morlacchi sabato 9 marzo alle ore 18 e domenica 10 marzo alle 17. La direzione e la coreografia sono di Mattia Russo e Antonio De Rosa, l'interpretazione di Edoardo Brovardi, Benoît Couchot, Angela Demattè, Antonio de Rosa, Helena Olmedo Duynslaeger, Giulia Russo e Alberto Terribile.

Una nuova creazione, una pièce coreutica pensata come scrittura coreografica in dialogo tra presente e passato.