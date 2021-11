Dante e San Domenico: dalla vetrata gotica della chiesa perugina alle altezze del Paradiso dantesco

Orario non disponibile

Perugia opsiterà nei prossimi giorni un evento su due giornate per commemorare gli 800 anni dalla morte di San Domenico (1221-2021) ed i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1321-2021), due grandi anime del Medioevo che hanno contribuito a formare la cultura umanistica fino ai giorni nostri.

Il 19 e 20 novembre appuntamento speciale in programma alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori dal titolo: “La vetrata del paradiso, presenza dantesca e fiorentina a Perugia”.

Il convegno vuol mettere in luce il nesso tra i due grandi personaggi espresso nella vetrata gotica che dall’abside illumina la basilica di San Domenico. Da qui si partirà per sviluppare molti temi come il collegamento con la Divina Commedia, il legame con la città di Perugia e tanto altro.

Il programma:

Venerdì 19 Novembre

ore 15.00 Introduzione

Saluti delle Autorità Civili e Religiose locali.

Saluto del M. Rettore dell’Università di Perugia.

Saluto del Direttore della Galleria degli Uffizi – Prof. Eike Schmidt.

Saluto della Soprintendente per Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria – Arch. Elvira Cajano.

16.00 Dr. Arch. Maria Carmela Frate (Delegato Regionale FAI Umbria) “L’insediamento dei Domenicani a Perugia”;

16.30 Prof. Francesco Federico Mancini (Storico dell’arte) “Mariotto di Nardo tra Firenze e Perugia”.

17.00 Prof. Marco Pierini (Direttore Galleria Nazionale dell’Umbria) “Le opere provenienti da San Domenico nella Galleria Nazionale dell’Umbria”.

17.30 Dott. Veruska Picchiarelli (Galleria Nazionale dell’Umbria) “Le miniature dei corali di San Domenico a Perugia”.

18.00 Prof. Bianca Maria Brumana (Musicologo) “Le musiche dei corali di San Domenico a Perugia”.

Sabato 20 Novembre

9.00 Prof. Rita Castigli e Aurelio Stoppini “La vetrata di San Domenico nelle fotografie di Paolo Ficola”.

9.30 P. Gianni Festa OP “Iconografia e agiografia nella vetrata di San Domenico”.

10.00 Fr. Manuel Russo OP “Temi danteschi nelle opere d’arte delle chiese domenicane”.

10.30 Prof. Silvia Chessa e Carlo Pulsoni (Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Lettere) “Il canto XII del Paradiso: l’elogio di san Domenico. Echi danteschi nella vetrata di San Domenico a Perugia”.

11.30 Prof. Giorgio Panduri e Anna Falsettini (Vetreria Moretti/Caselli) “Le tecniche dell’arte vetraria medievale. Il restauro ottocentesco della vetrata di San Domenico”.

12.00 Ensemble SaxophonE Perugia: “Concerto di brani composti a partire dai corali di San Domenico”.