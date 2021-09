“Dannati per sempre”, arriva a Perugia per presentare il suo romanzo il giornalista Nicola Calathopoulos

Indirizzo non disponibile

Farà tappa a Perugia, venerdì 17 settembre alle ore 18 all’hotel Brufani il tour nazionale della presentazione del romanzo “Dannati per sempre” (Minerva edizioni). Si tratta dell'ultima fatica letteraria del giornalista Nicola Calathopoulos (vicedirettore di NewsMediaset dopo aver guidato le redazioni di SportMediaset, Tg4 e Tgcom24). L’autore, che ha già presentato il libro in Umbria a Città di Castello, dialogherà con Emanuela Mori, presidente dell’Associazione culturale ‘Perugia in movimento’, che ha organizzato l’iniziativa.

Una vera e propria ripartenza dell’attività dell’associazione dopo il lungo periodo imposto dalla pandemia. Coordina l’incontro, Marco Vinicio Guasticchi, giornalista, scrittore appassionato di storia. ‘Dannati per sempre’, un romanzo, ‘giallo’, sta riscuotendo un notevole successo di critica e di pubblico nel tour nazionale di presentazioni. L’ingresso in sala (posti limitati) sarà consentito dopo verifica di Green Pass e rispetto delle norme anti-Covid.

“Si riparte in sicurezza con la presentazione di un grande romanzo che consentirà di aprire un dibattito anche sulla situazione attuale del settore legato alla cultura, all’editoria e alla comunicazione, linfa vitale della nostra vita”, ha precisato la presidente dell’associazione Emanuela Mori.