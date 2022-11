Dalla vista mozzafiato dalla Torre degli Sciri fino al giardino esoterico di Villa Colle del Cardinale: le proposte per il fine settimana di Gran Tour Perugia

Ancora un fine settimana di appuntamenti alla scoperta delle bellezze di Perugia. Protagonista del porssimo sabato sarà il panorama sorprendente da ammirare dalla cima di uno dei simboli di Perugia, la Torre degli Sciri. Poi a seguire il trekking urbano nel centro storico. Terminati gli oltre 200 scalini dell’unica superstite tra le decine di torri che nel Medioevo caratterizzavano lo skyline della città, si potrà ammirare Perugia dall’alto e il suo panorama mozzafiato. La visita guidata comprende anche quella alle due cappelle recentemente restaurate di San Michele Arcangelo e San Salvatore che si trovano nella torre.

Domenica, alle 10.30, ci si sposta fuori dalla città per la visita alla Villa del Colle del Cardinale. La maestosa residenza privata di Fulvio Della Corgna rappresenta un monumento unico in Umbria. Imperdibile la visita al misterioso parco attorno alla storica villa, ricco di simbologie esoteriche e, secondo recenti studi, considerato un percorso iniziatico massonico.

Ancora domenica, ma alle 15.30, torna l’appuntamento con la Perugia Etrusca: seguendo le antiche mura e le porte, sarà possibile conoscere le origini della città percorrendo un percorso di trekking urbano nel centro storico e vedere il suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Percorrendo vie e vicoli dell'acropoli poco conosciuti, una piacevole passeggiata domenicale in città. Ideale non solo per i turisti, ma anche per i perugini.