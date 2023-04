“Un Tebbirile intanchesimo”, alla libreria Mannaggia si racconta la "fiaba dislessica"

La fiaba dislessica “Un Tebbirile intanchesimo” di Carlo Sperduti e Resli Tale fa ripartire gli incontri e le letture ad alta voce alla Libreria Mannaggia di Perugia. Appuntamento sabato 29 aprile, dalle 18.30 in poi, con l'autore - e libraio di Mannaggia - Carlo Sperduti (testo) e l'illustratrice Resli Tale (illustrazioni). A "guidare" l'incontro Francesca Mantuano del Becoming X - Art+Sound Collective.

Un tebbirile intanchesimo è pubblicato da pièdimosca edizioni nella collana strappi , dedicata a libri con una forte componente progettuale grafica e di design.

Un tebbirile intanchesimo è un “leporello” in cui testo e immagini si scoprono insieme alla graduale apertura ed estensione del volume, integrandosi a vicenda.

Resli Tale

Ha iniziato a osservare e disegnare sin da bambina e non ha mai smesso. Lavora come illustratrice per numerosi marchi e agenzie nei settori della pubblicità, dell’editoria e dell’intrattenimento. È stata cultrice della materia presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli e insegna alla Pencil Art School (Roma). Adora lavorare con la stampa tipografica e il monotipo e sceglie il “tratto" giusto per ogni progetto.

Carlo Sperduti

È libraio e autore di prose, racconti, microfinzioni e romanzi per numerose case editrici e riviste indipendenti.

Da alcuni anni collabora assiduamente con pièdimosca edizioni come autore (Le regole di questi mondi, Deriva, Le cose inutili) e come “dirottatore” della collana a margine glossa, interamente dedicata alle prose brevissime. È curatore del blog multiperso e ha recentemente fondato la casa editrice déclic.